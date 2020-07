Haci declaracion mensual via “BO impuesto” ta obligatorio

Posted in

Lo no otorga e formularionan di declaracion mensual den forma di papel mas

ORANJESTAD – Manera conoci, tur contribuyente por haci nan declaracion mensual di BBO/BAVP/BAZV,

loonbelasting, speelvergunningsrecht, toeristenheffing, BBV, BBVAM den un forma digital pa medio di e portal “BO

impuesto” (of BOi). Departamento di Impuesto recientemente a habri tambe e oportunidad na su contribuyentenan pa

entrega y manda e lista colectivo di salario (VZL) y/of e lista colectivo di pago na tercera persona (VOD) den forma

digital pa medio e portal menciona.

Declaracion den forma di papel no ta posibel mas

Departamento di Impuesto ta recorda tur contribuyente cu pa e luna di juni 2020 ainda por a entrega e formularionan di

declaracion den forma di papel. Sinembargo pa e luna di juli 2020 en adelante por haci declaracion mensual di

impuesto unicamente den forma digital. E fecha final pa haci declaracion di juli 2020 ta 17 di augustus 2020.

Pa e impuestonan mensual, Departamento di Impuesto lo no otorga e formularionan di declaracion den forma di papel

mas. P’esey ta importante pa haci un cita y registra tur compania pa haya acceso na “BO impuesto”.

Declaracion digital ta obligatorio

E contribuyentenan cu ainda no a registra nan mes pa por tin acceso na “BO impuesto”, a ricibi recientemente un

invitacion oficial di Departamento di Impuesto via e-mail of carta pa nan registra mas pronto posibel, pa asina di awor

en adelante nan por sigui cumpli na tempo cu e obligacion di haci declaracion di impuesto.

Departamento di Impuesto ta recorda su contribuyentenan comercial, cu declaracion di impuesto den forma digital ta

obligatorio y mester considera e invitacion pa registracion uno oficial segun articulo 6 di nos Ordenanza nacional

general di impuesto.

Hopi a registra caba

Actualmente tin 6.376 contribuyente comercial cu ta haci uzo di e servicionan digital di “BO impuesto” y nan ta

sumamente satisfecho cu paramento den rij pa entrega declaracion di impuesto a pasa definitivamente pa pasado. E

cantidad di usuarionan di “BO impuesto” a aumenta den luna di juni cu 1.666 contribuyente y actualmente tin un total di

117 asesor fiscal registra den e portal “BO impuesto”.

Keda sin cumpli cu e obligacion di haci declaracion por conduci eventualmente na imponemento di cobransa adicional

(naheffingsaanslag), inclui boet pa incumplimento of investigacion di e negoshi.

Gerencia di Departamento di Impuesto

15 di juli 2020