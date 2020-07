E portal digital “BO impuesto” ta disponibel tambe den weekend

Por haya acceso na BOi tur dia di 7 or am te cu 11 or pm

ORANJESTAD – E portal digital “BO impuesto” (of BOi) ta e plataforma unda tur contribuyente por haci nan

declaracion mensual di BBO/BAVP/BAZV, loonbelasting, speelvergunningsrecht, toeristenheffing, BBV, BBVAM

den forma digital. Recientemente Departamento di Impuesto a habri tambe e oportunidad na su

contribuyentenan pa entrega y manda e lista colectivo di salario (verzamelloonstaat of VZL) y/of e lista colectivo

di pago na tercera persona (verzamelstaat opgaaf derden of VOD) pa medio di e plataforma menciona.

Pa facilita y duna tur contribuyente oportunidad amplio pa por atende cu nan debernan di impuesto, awor “BO

impuesto” ta disponibel tur dia, esta di dialuna te cu diadomingo for di 7 or di mainta te cu 11 or di anochi.

Gerencia di Departamento di Impuesto

15 di juli 2020