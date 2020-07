E fecha final pa paga impuesto di vehiculo di motor ta 31 di juli 2020

Por haci pago online via banco of na tur oficina di Departamento di Impuesto

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto ta participa na tur doño di vehiculo di motor cu dia 31 di juli ta e

ultimo dia pa paga e impuesto di vehiculo di motor di e di dos mita di aña 2020. Entrante 1 di augustus 2020 tur

automobilista y motociclista cu no a cumpli cu e pago rekeri lo ricibi un cobransa adicional (naheffingsaanslag).

E suma di boet ta 50% di e suma di impuesto. Ta recomendabel pa paga e suma di e cobransa mas lihe posibel

pa asina evita mas cobransa adicional pa e periodonan cu ta sigui.

Haci pago

Por haci pago online via banco of na tur oficina di Departamento di Impuesto, pues tanto na oficina principal na

Camacuri of un oficina den districto. Ta bon pa tene na cuenta cu no ta posibel pa paga e impuesto di aña 2020,

si no a paga e impuesto di e aña(nan) anterior.

Otorgamento di plach’i number 2020

Otorgamento di plachi number lo sigui tuma lugar den forma di drive-thru den weekend, walk-in den siman y

delivery via e companianan: Post Aruba, Pick It Up Service, All U Need Delivery y Math’s Express. Alabes pronto

lo bay habri e posibilidad pa e contribuyente busca su plach’i number a base di un afspraak. Lo anuncia mas

detaye unabes cu e preparacionan ta cla pa start cu fase nobo aki.

Gerencia di Departamento di Impuesto

15 di juli 2020