Guarda Costa a intercepta contrabandistanan

Kustwacht onderschept smokkelaars

Un di e Metal Sharknan di Guarda Costa a intercepta un boto cu contrabanda diaranzon madruga cerca di Curacao. Riba e radar riba tera na e Centro di Coordinacion di Rescate (RCC) Guarda Costa a observa cu un barco cu ta nabega for di Curacao y a topa cu un barco cu tabata bini for di Venezuela. Despues di e encuentro aki, e otro boto a regresa na Venezuela cu gran velocidad y e otro boto a intenta navega sin ser mira pa bay Curacao. RCC cu a sigui tur e movecionnan aki a dirigi e metal shark for di e punto di apoyo di Guarda Costa na Curacao pa bay na e boto ey. E Metal Shark a topa cu e boto cu cuatro persona (2 CUR, 1 COL, 1VEN) y 11 paki a bordo. A bin encontra droga arma di candela den e 11 pakinan ey. E 4 sospechosonan a ser deteni y a confisca e 11 pakinan y a transferi esakinan na e Cuerpo Policial di Curacao a ser poni den cuarentena den e SDKK.

Guarda Costa a intensifica su patruyanan, den e parti di apoyo na Defensa riba lama y na tera. E intercepcion aki ta un producto di esey. Sin embargo, Guarda Costa tambe a solicita su ayudo pa protege nos frontera maritimo. No ta pornada cu tin e lema “Samen Sterk”. Si observa situacionnan of movimiento sospechoso na costa of riba lama, por informa Guarda Costa 24 ora di dia, e 7 dianan di siman, via e number di telefon 913 of di canal 16 di VHF maritimo. Hunto nos ta haci nos pais mas sigur. Esaki ta mas importante ainda den un momento unda cu e infeccion di corona ta un gran riesgo ademas di e delito.

Kustwacht onderschept smokkelaars

Een Metal Shark interceptor van de Kustwacht heeft in de vroege ochtend van 15 juli 2020 nabij Curaçao een boot met smokkelwaar onderschept. Op de walradar was door het Rescue Coordination Center (RCC) van de Kustwacht waargenomen dat een boot varend vanaf Curacao een ontmoeting had met een boot die uit Venezuela was gekomen. Na deze ontmoeting is een boot met hoge snelheid teruggekeerd naar Venezuela en de andere boot trachtte ongezien naar Curaçao te varen. Het RCC heeft daarop een Metal Shark van het Kustwacht steunpunt Curacao naar dat contact gedirigeerd. De bemanning van de Metal Shark trof een kleine lokale boot aan met vier personen (2 CUR, 1 COL, 1VEN) en 11 pakketten aan boord. In de pakketten werden verdovende middelen en vuurwapens aangetroffen. De vier verdachten en de inhoud van de pakketten zijn overgedragen aan het KPC. De vier verdachten zijn in quarantaine ingesloten in het SDKK.

De Kustwacht heeft haar patrouilles geïntensiveerd, mede door de ondersteuning door Defensie op zee en op het land. Deze onderschepping is daarvan het product. Toch verzoekt de Kustwacht bij het bewaken van onze maritieme grenzen ook om uw de hulp. Samen Sterk is niet voor niets het motto van de Kustwacht. Indien u verdachte situaties of bewegingen waarneemt aan de kust of op zee dan kunt u de Kustwacht 24/7 informeren via het telefoonnummer 913 of via marifoon kanaal 16. Samen maken we daardoor het land veiliger. In een tijd waarin naast criminaliteit de Coronabesmetting een enorm risico vormt, is dit nog belangrijker.