Prome Minister Evelyn Wever-Croes: DI DOS CUMBRE CU SINDICATONAN Y GREMIONAN COMERCIAL

“No laga ningun hende bisa bo cu nos NO por!”

Diaranson mainta na Renaissance Convention Center, a tuma luga e di dos Cumbre cu sindicato y gremionan comercial. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna un relato amplio di e situacion financiero y economico di nos pais prome y despues di Covid enfatisando cu Covid no solamente a dal Aruba duro, sino tawata un sla mundial y tur ciudadano di nos mundo a sinti e efecto di e pandemia aki.

Prome Minister tambe a duna un relato amplio riba e ultimo desaroyonan encuanto negocacion cu Hulanda pa cu ayudo financiero den cuadro di Corona virus y a pasa riba e condicionnan cu Hulanda a impone riba e fiansa pa e derde tranche.

E mandatario principal di nos pais a enfatisa riba e hecho cu hopi hende den e ultimo dianan ta di opinion cu Aruba mester entrega su autonomia y laga Hulanda tuma over cu e pensamento cu Aruba mes no por. Prome Minister a hiba nos bek na e lucha pa Aruba obtene su Status Aparte y a goberna nos mes pa 34 aña desde cu nos a bira Pais Aruba. Gabinete Wever-Croes a entrega na 2019 un presupuesto cu un surplus di 14 miyon florin. Na 2020, algun dia prome cu entrada di Covid, Gabinete Wever-Croes a entrega un surplus di 40 miyon florin. E ultimo aña cu Aruba a conoce un surplus den su presupuesto tawata na aña 2008. Esaki ta demostra cu Aruba por. Aruba por. Nos mes por.

“Den bida semper bo ta haya hende ta bisa bo cu nos mes no por, cu nos mester laga otro tuma over. Ami ta sigura bo cu nos mes por. Nos a demostra esey caba den pasado y nos ta demostrando e awor. Nos a maneha covid crisis miho cu hopi otro pais, nos a maneha nos finansas publico e ultimo 2 aña y mei miho cu hopi otro pais, nos ta combatiendo corupcion ultimo 4 aña cu un Ministerio Publico investigando varios ex-minister, nos a prepara un masterplan “Repositioning our sales” cu ta haci nos un pais mas fuerte y resiliente. Nos mes por. No laga ningun hende bisa bo cu nos NO por!”, tawata palabranan cu Prome Minister a expresa durante e cumbre.

Minister di Finansa Xiomara Maduro tambe a duna un relato amplio riba e trabounan cu departamentonan concerni ta hacienda riba e tereno financiero y econonomico di nos pais.

Durante ora di discucion liber, lidernan sindical y di gremionan a haya oportunidad pa hiba palabra y duna remarke fuerte y obhetivo.