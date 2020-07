Na Cura Cabai Zuid un paciente di presion y sucu a cay y a fayece!

Posted in

Diaranzon madruga a drenta informe di cu un persona lo a cay y no ta duna señal di bida na un cas na Cura Cabai Zuid, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya e persona benta abao y no tabata reacciona y a pidi pa e ambulans bini cu mas urgencia na e sitio. Na yegada di e ambulans a nota cu aki t trata di un persona cu ta sufri di presion y tambe di sucu y cu enberdad no ta haya señal di bida y a pidi pa dokter presenta pa constata cu ela fayece. Na famianan di esun cu a fayece ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.