Pleito di pareha cu kibramento di porta y bentana, anto yiu tur spanta na yoramento!

Diamars anochi a drenta informe di un pleito di pareha cu lo a bay completamente for di man na un cas na Madiki Kavel, mesora a dirigi varios patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin constata un pareha pleitando y un yiu yorando mientras varios glas porta y bentana kibra. Polis a compronde for di e dama cu nada a pasa pero e situacion tabata indica otro. Polis a compronde cu e dama no kier entrega keho contra e homber pero ora polis a mira e mucha tur spanta y na yoramento polis a purba intermedia y a bisa e pareha pa bienestar di e mucha e homber no por keda e anochi eynan hunto cu e dama y nan a acorda cu lo hiba e homber na un otro cas na Seroe Patrishi pero e dama mes kier a hiba e homber polis a bay di acuerdo pero cu polis nan tras. 2 patruya a compaña e dama pa hiba e homber.



nota di redaccion: E peleanan entre pareha ta e yiunan ta esnan cu ta sufri y nan no ta compronde pakiko. Si acaso no tin amor mas alomenos respeta cu e relacion a caba pero corda cu si tin yiunan de por medio atleast purba keda cu un relacion amistoso sin rabia y sin rencor!