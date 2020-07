Minister Xiomara Maduro: MANTENCION NA E EDIFICIO DI CORTE A CUMINSA

Posted in

ORANJESTAD – Dialuna mainta Minister Maduro hunto cu Minister Bikker a firma e convenio di trabou entre Gobierno, Albo NV y Beheerraad di Corte Comun di Husticia pa e mantencion di e edificio di Corte di Husticia cu ta un monumento proteha di Pais Aruba. E trabou di mantencion a wordo prepara pa Oficina di Monumento asisti pa e compania Ace Firm Engineering pa e parti di instalacion electronico. E mantencion lo inicia 15 di juli proximo y lo dura 170 dia. Ta premira cu e mantencion di e edificio monumental aki lo keda cla den luna di mei 2021.

E edificio di Corte ta un edificio di Gobierno cu a keda inaugura riba 3 di maart 1936. Esaki ta e di tres edificio di Gobierno. Diferente departamento durante añanan a ubica den e edificio monumental aki manera Postkantoor, Registro Civil y Censo, oficina di Domein, Biblioteca, Departamento di Accountant, Derecho Hudicial, Departamento di Finansa, etc. Despues di e introduccion di e ‘Eilandenregeling 1951’ relaciona cu decentralisacion di gobernacion, Gezaghebber Kwartsz a laga evacua e edificio aki. Siguientemente, despues di renobacion, e edificio for di 25 di februari 1953 a ubica e Gezaghebber y e Deputadonan. E edificio di 1936 a keda reserva pa Departamento di Gobierno y Corte di Husticia. Den e epoca di aña 1935 tabata custumber cu Corsou tabata pinta tur mapa di edificionan gubernamental. Aruba tabata pinta solamente e plattegrond y no e facade. E edificio di Corte ta un di eficicio cu a wordo completamente pinta door di sr. Fernades un assistent tekenaar na Aruba. Manera ta conocí actualmente ta e edificio di Corte y Bestuurskantoor ta e unico edificionan cu ta hubica e mesun usuario pa mas di 50 aña.

Ta pidi pa comprension di un y tur y ta pidi disculpa di biaha pa e molester cu e mantencion por causa cu sonido y stof durante e temporada cu ta eherce e mantencion. Minister Xiomara Maduro ta desea tur instancia envolvi den e mantencion di e edicifio di Corte hopi exito cu e trabounan necesario pa asina conserva e monumento importante aki pa nos Pais.