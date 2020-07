Durante webinar: Neurologonan a intercambia informacion tocante Covid-19 y pashentnan cu MS

Posted in

Na Aruba 1 pashent cu MS a contagia y a recupera

Pa prome biaha den historia, Aruba a participa den e Webinar di e organisacion LACTRIMS, esta Latin American Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis.

Neurologo Roberto Weiser a representa Aruba unda el a splica con a trata pashent cu a haya Coronavirus y tin e enfermedad Multiple Sclerosis (MS).

E organisacion aki tin participacion di paisnan for di Mexico te cu Argentina. E directiva di LACTRIMS a organisa e Webinar pa asina tur pais den Latino America por ta na altura di e situacion di Covid-19 y pashent cu MS den region. Durante e Webinar cada participante di e pais registra tabatin 4 minuut pa presenta e situacion di Covid-19 den nan pais y intercambia informacion tocante pashent di MS cu a haya Covid-19.

Multiple Sclerosis ta un enfermedad neurologico unda e anticuerpo di e curpa humano por ataka su mes, pues un malesa auto-immunologico. E enfermedad aki ta mas frecuente na Europa y e parti zuid di evenaar. Den e area tropical esaki ta menos frecuente y na Aruba tin registra solamente 28 pashent cu tin MS. Tur pashent ta ricibi tratamento y tin bon cuido for di e specialistanan.

Neurologo Weiser a papia den nomber di pashentnan di Aruba y esaki tabata un experencia unico. Den e prome ola di Covid-19, un pashent na Aruba cu tin MS a haya Covid-19 y a registr’e riba e lista di Latino America. Mescos otro neurologonan di otro paisnan, el a entrega un rapport con ela bay.

Neurologo Weiser a duna di conoce cu mester a keda monitor e pashent cu a haya covid pasobra e remedi por baha su defensa y sistema inmunologico pa defende contra e enfermedad. Tabata pendiente di e pashent pa mira cu e no haya mas efectonan secundario.

Tur cos a bay bon cu e pashent di Aruba y e persona no a haya sintoma mayor. Durante e webinar a haya sa cu tabatin pashentnan di otro pais cu si a haya hopi problema ora di contagio cu Covid-19. Den e pandemia aki mester tene hopi na cuenta e tipo di remedi cu ta duna pashent di MS pa no baha e sistema di defensa mas ainda. P’esey e webinar aki tabata algo unico y educativo pa por intercambia informacion y experiencia cu otro specialista den region tocante e virus nobo aki cu e meta pa duna e miho cuido posibel. E pashent di MS cu a haya Covid-19 na Aruba a uza remedi cu no ta peligroso.

E specialistanan a tuma contacto cu tur pashent di MS na Aruba na momento cu tabatin “shelter in place” pa alerta riba e importancia di keda cas ya cu nan ta pashent di riesgo.

Dr. Weiser ta avisa tur pashent cu tin sea MS of otro enfermedad cu un sistema inmunologico abou pa motibo di e enfermedad of remedi, pa tene cuidou pa no haya Covid-19. Nos ta keda hopi cauteloso y ta monitor di cerca e pandemia aki cu tin e posibilidad di trece un “second wave”.