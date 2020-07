Snelrecht plunderingen 24 juni 2020

Willemstad – Vandaag, 14 juli 2020, heeft het gerecht in eerste aanleg een man van 19 en een vrouw van 23 veroordeeld voor diefstal bij Connections in Otrobanda en inbraak bij Multitronics op Salinja, gepleegd tijdens het oproer op 24 juni. De man, een scholier die in verband met jeugdige leeftijd en zijn persoonlijkheid is berecht als minderjarige, kreeg een jeugddetentie opgelegd van 180 dagen, waarvan 160 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 120 uur.

De vrouw, moeder van een kind van 5, werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk en eveneens een werkstraf van 120 uur. Samen moeten zij een bedrag van ongeveer Naf 4.000,- aan schadevergoeding betalen aan Multitronics.

Afgelopen vrijdag werden al 11 anderen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de plunderingen op 24 juni. Hun straffen varieerden van 6 weken gevangenisstraf, waarvan 4 voorwaardelijk, tot 6 maanden onvoorwaardelijk.

De snelrecht zittingen worden op 23 juli aanstaande voortgezet met zaken tegen nog vijf verdachten.