Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Danki na tur esnan cu ta haci posibel cu E PROCESONAN DI YEGADA DI TURISTANAN TE ORA NAN YEGA NA NAN HOTEL TA BAYENDO DI BON

Aruba a habri frontera cu Merca y turistanan a cuminsa drenta contento di ta bek den nos pais y di ricibi e extra atencion y servicio di ora nan pisa suela Arubiano te ora nan yega nan hotel. Den conferencia di prensa di Gobierno di Aruba dialuna anochi, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a gradici tur esnan di nos pais cu ta haciendo tur esfuerso pa e proceduranan estableci bay bon. Aruba a prepara durante hopi siman pa e apertura especialmente cu Merca y tin proceduranan pa laga atras bon experiencia cerca nos bishitantenan.

“Mi por conclui cu nos ta hiba un satisfaccion y nos ta bayendo bon. Nos a habri nos fronteranan y e proceduranan ta trahando bon. Esaki ta muestra cu nos a prepara nos mes bon y berdad nos a tuma hopi siman pa prepara pe momento aki. Nos ta mira cu e procesonan aki di yegada di turistanan te ora nan yega na nan hotel ta bayendo di bon forma y nos ta mira esey tambe den nan propio experiencianan cu nan ta comparti.

Mi tin cu bisa cu mi mes a pasa aden tambe ora mi a bolbe di Hulanda den fin di siman, mi mester a haci e test di COVID y cumpliendo cu tur protocol na Aruba y e servicio cu mi a haña ta uno hopi profesional y amabel y miho cu tur cos bo ta bay den cuarentena pero dentro di 12 ora caba bo a haña resultado y mi ta kere esaki ta algo cu poco pais na mundo por bisa di por haci.

Mi kier gradici tur esnan cu ta haciendo esaki posibel pasobra e no ta facil. Nos ta mira esnan cu ta traha den area di salubridad, esnan na aeropuerto, hotelnan, restaurantnan, sectornan priva y publico, tur esnan cu ta haciendo esaki posibel di curason danki. Danki tambe na cada ciudadano di nos pais.

Ora bo wak con contento e turistanan ta cu nan tey bek, cu nan ta haña un extra servicio di nos ciudadanonan, ta yena bo cu hopi alegria y orguyo y pa esaki un danki di curason na tur esnan cu ta haci esaki posibel.

Tambe scuchando nos Korps Chef dunando un relato di fin di siman, mi kier gradici tambe e doño di e establecimenonan cu ta cooperando y yudando nos pa por sigui maneha e crisis aki nan. E no ta facil pero nos ta aprecia cu tur hende ta realisa e seriedad di e situacion y ta duna nan cooperacion.

Pues nos ta bayendo bon y lo kier sigui bon y pa esaki nos mester di bo compromiso y disciplina mas cu nunca. Tin tres regla basico cu cada ciudadano mester sigui mantene:

1) Mantene e distancia: Of manera nos a tende si bo no por mantene distancia uza un mondkap. Pero mantene distancia pa si bo ta combersa cu un persona cu por tin e virus pa bo no pega cu ne.

2) Higiena: Laba man mas frecuente cu ta posibel cu habon of uza hand sanitizer. E no ta yuda bo solamente cu COVID sino cu tur e virusnan cu normalmente nos ta sufri di dje.

3) Si bo tin sintoma no sali, keda paden: Yama bo docter di cas pa haci un cita inmediatamente pa haci e test pa nos por rule out si ta COVID of no. Y si en caso ta COVID pa nos por isola y proteha bo y bo famia.

Laga nos keda corda e frase aki: No ta e pais mas poderoso ta esun cu ta combati COVID sino e pais mas disciplina. Aruba no ta un pais poderoso ni grandi y no tin hopi placa, pero nos por demostra si cu nos a marca historia di ta un pais cu ta disciplina. Nos ta conta riba bo disciplina tambe”.