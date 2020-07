OM ta lanza sistema nobo di traha afspraak pa paga boet y transaccion

OM introduceert nieuw afsprakensysteem voor betaling boetes en transacties

Awe Ministerio Publico a introduci un sistema nobo di traha afspraak online. Por haya e link aki riba nos website www.omaruba.com.

Di awor pa dilanti e cliente mes por haci afspraak pa paga su boet of transaccion. Di e manera aki e proceso di paga boet/transaccion ta bay mas organiza y rapido. Hende no tin cu warda largo mas. Por percura mihor tambe pa clientenan semper tene distancia di 1.5 meter for di otro.

Boetnan y transaccionnan mester wordo paga mas tanto posible online via e cuenta bancario 4000905 di ArubaBank, bao mencion di e parketnummer + e betalingscode riba e carta cu bo persona a haya di OM + e number di ID di e sospechoso. Usa e letter X si no tin betalingscode specifico poni den e carta.

Si bo persona no por paga online na ningun forma, anto por haci un afspraak cu Ministerio Publico.

Con e sistema nobo aki di afspraak ta traha?

Bay e link “afspraak maken” riba e website www.omaruba.com

Scoge e opcion “Boete betalen” (Pay fine)

Scoge e dia y orario

Yena e informacion y boek un afspraak

Bo persona lo haya un confirmacion via e-mail.

Nos ta pidi bo persona encarecidamente pa preferible swipe.

OM introduceert nieuw afsprakensysteem voor betaling boetes en transacties

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag een nieuw online afsprakensysteem gelanceerd. De link staat op onze website www.omaruba.com. Het publiek kan van nu af aan zelf een afspraak maken voor het betalen van boetes/transacties. Deze aanpak zorgt voor een betere spreiding van de bezoekers, een vlottere doorstroming en een kortere wachttijd. Op deze wijze kan tijdens elk bezoek de veiligheidsafstand van 1,5 meter worden gegarandeerd.

Let wel, boetes en transacties dienen zo veel mogelijk online te worden betaald via het rekeningnummer 4000905 van de ArubaBank. U vermeldt daarbij het parketnummer + de betalingscode op de kennisgeving + het identiteitsnummer van de verdachte. Gebruik de letter X als er geen betalingscode in de brief staat.

Indien u niet de mogelijkheid hebt om online te betalen, kunt u een afspraak maken met het Openbaar Ministerie.

Hoe werkt het nieuwe afsprakensysteem?

Ga naar de link afspraak maken op de website www.omaruba.com

Kies de optie “Boete betalen” (Pay fine)

Kies de dag en het tijdstip voor uw afspraak

Vul uw gegevens in en boek een afspraak

U zult via e-mail een bevestiging krijgen

Vriendelijk verzoek aan u is om bij voorkeur met uw bankpas te betalen.