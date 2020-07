Posted in

Diadomingo atardi a drenta informe di cu un dama den un Toyota Vitz color cora ta ser maltrata dilanti di Do It na Camacuri, mesora a dirigi 2 patruya na e sitio. Na yegada di e patruyanan nan a bin compronde cu e vehiculo concerni lo a bandona e sitio caba. Polis a controla den e vecindario pero no a encontra cu e vehiculo concerni.