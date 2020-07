Polis kier a purba un tactica cu motociclistanan, pero e motociclistanan tabata juridicamente informa y a stroba polis di confisca e brommernan!

Motociclistanan a bay Santana na Sabana Basora pa recorda un amigo di nan cu a fayece 2 aña pasa

Diadomingo mainta un grupo di motociclistanan a bay Santana na Sabana Basora pa recorda cu 2 aña pasa un gran amigo di nan a fayece y pesey a drenta un yamada di cu tin un grupo grandi di motociclistanan cu ta den e Santana na Sabana Basora. Mesora varios patruya a bay na e sitio. Na nan yegada nan a topa cantidad di brommer hasta sin number den e cura di santana y a ordena pa e motociclistanan saca e brommernan for di santana locual nan a haci tambe pero tabata tin algun brommer cu no tabata tin number poni riba e vehiculo na un dado momento polis a yama pidi pa takelwagen pa confisca e motocicletanan aki. Pero como cu nan no tabata coriendo riba caminda polis no por a confisca esakinan esnan cu no tabata tin number mester a yama un pick-up pa busca nan. Pues e intento di polis pa confisca e brommernan aki a fracasa y polis a bay for di e sitio sin a confisca un brommer.