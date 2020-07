Diadomingo mainta tempran a drenta informe for di Jaburibari di cu e anochi prome e yiu a pleita cu su tata y mainta ora e yiu a lanta ya e tata no tabata tey, ela huy bay for di e cas, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde for di e yiu muher cu e lo tabata tin un discucion/ pleito y den oranan di mainta ora a bay wak y a bin resulta cu e tata a bay y pesey a bati alarma.