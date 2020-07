Webinarnan organisa door di IDEA pa e sector primario cu colaboracion di Departamento di Aduana, Departamento di Impuesto y Santa Rosa tawata un exito.

Posted in

ORANJESTAD – Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) a organisa 2 diferente webinar cu su partnernan Departamento di Aduana y Departamento di Impuesto (DIMP).

E prome webinar cu a wordo presenta riba e tereno di sector primario den aña 2020, a tuma luga dia 4 mei 2020 cu e topico di “Agriculture”. Den e webinar aki Sr. Ludwig Rasmijn, Spatial Planner y Educator den Horticulture na Santa Rosa, a presenta con di hobby pa plantacion, bo por hasiele un negoshi. Tambe sr. Rasmijn a presenta con bo por cuminsa planta den un hofi chikito na bo cas y por cuminsa cu mata chikito, con pa planta mata di berdura den ‘Raise beds’, splicacion di e sistema di aquaponics, metodonan pa spaar awa ora di muha mata, loke mester conta cune ora di haya un tereno pa planta, productonan local mas pidi, e cambionan cu mester hasi ora ta desea pa bira agripreneur, consistencia di produccion di productonan local, e servicio di awa cu Santa Rosa ta ofrece etc. E siguiente presentador den e webinar aki, Srta. Marylaine Croes, un ex studiante di ‘Expert Teelt en Groene Technologie’ na Hulanda, a presenta ki tur e estudio aki ta encera pa por motiva nos jovennan pa bai studia agricultura, tambe e parti innovativo cu tin den agricultura, e la splika e diferencia entre aquaponics y hydroponics, cual ta e ‘crops’ nan cu por wordo produci na Aruba, tambe motiva e participantenan cu plantacion den mata di flor y cual ta e flornan cu por wordo planta na Aruba.

IDEA a continua cu e planeamento pa mas webinar pa brinda informacion na e grupo di sector primario aki riba diferente tereno comercial. Dia 8 y 9 juli 2020, IDEA a organisa dos webinar mas. Dia 8 juli, Departamento di Aduana a presenta tocante e Impuesto liber riba importacion di producto y materialnan pa e sector primario cu ta hasi actividad comercial riba e tereno aki. Riba e siguiente dia 9 juli, Departamento di Impuesto a presenta e dispensacionnan di impuesto riba Inkomstenbelasting (IK), Winstbelasting (WB) y BBO pa e sector primario cu ta hasi actividadnan comercial.

Webinar “Import Duty-Free on Agricultural, Livestock and Fishery Products for Entrepreneurs”

E webinar aki a wordo presenta door di Sr. Enrico Soto di Afdeling Techniek na Departamento di Aduana. Sr. Soto a presenta e.o. den cua ley y articulo e dispensacion pa e sector primario ta regla (LV IU&D art. 128 Lid 1 sub 6ª y b), excepcionnan cu e ley aki por duna pa producto y mercancianan importa pa sector primaria, requisitonan pa bin na remarca pa hasi un peticion pa impuesto liber cerca Douane, ehempel di materialnan cu no ta cai bou di remarca pa impuesto liber y controlnan inespera cu por wordo hasi door di Douane.

Webinar “Aruba’s Tax Exemption in Agriculture”

E webinar aki a wordo presenta door di Sra. mr. Angeline T. Geerman-Giel, Specialista den Inkomstenbelasting y Loonbelasting na Departamento di Impuesto (DIMP). Sra. Angeline a presenta e.o. dispensacion riba impuesto di ganashi (WB), entrada (IK), BBO/BAVP/BAZV. Tambe a wordo splika pa cua contribuyente e areglo aki ta vigente, pa cua tipo di producto, tambe e requisitonan pa aplika pa e dispensacion di impuesto di ganashi y di venta. Despues Sra. Angeline a elabora riba e Landsverordening in-, uit- en doorvoer (LV IU&D) y tambe kiko e areglo di negoshi chikito ((Kleine Ondernemingsregeling (KOR, art. 14ª BBO)) ta ensera.

E seccion di pregunta y contesta a bai super bon. Tur contesta di e participantenan a wordo contesta na final di e presentacionnan.

E webinar nan menciona a haya un participacion di en total di mas o menos un 80 persona. IDEA ta sumamente contento cu e contenido y acogida di e webinarnan y tambe di e bon comentarionan ricibi di su participantenan. Un seccion di webinarnan sigur hopi interactivo cu hopi pregunta di parti di e participantenan y un tremendo presentacion di parti di tur e 2 oradornan. Durante di e dos webinarnan aki, nos tawatin como invitado Sra. Nathalie Maduro y Sr. Ludwig Rasmijn di Santa Rosa y tambe Sra. Meverly Romano, Relacionista Publico di DIMP.

Dia 23 juli, IDEA lo organisa su siguiente webinar pa e sector primario cu lo tin e tema di Business Plan. Tambe IDEA kier remarca cu nan lo sigui organisa mas webinar cu lo wordo dedica na un y tur cu kier cuminsa un negoshi of tin un negoshi existente y kier educa nan mes riba diferente topiconan comercial.

Un danki na tur e participantenan y un danki special na tur e presentadornan cu a comparti nan experticio cu tur esnan cu a join e webinarnan. IDEA ta gradici Departamento di Aduana, Departamento di Impuesto y Santa Rosa cu ta e partnernan grandi tras di tur e webinarnan aki. Keda pendiente pa mas eventonan den aña 2020 cu lo wordo organisa door di IDEA. Por sigui nos riba Facebook page @Idea-Aruba pa mas webinar y otro actividadnan di IDEA den futuro.