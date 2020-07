Rocco Tjon: Tur politico ta mescos? Absolutamente no!

Ultimo tempo ta remarcabel cu personanan cu no ta politico ta crea mas segregacion cu politiconan mes. Bou e capa di ta un simpel ciudadano preocupa y no un politico ta malinforma pueblo.

TUR POLITICO TA MESCOS?

E ciudadanonan “critico” y “imparcial” ta bisa cu tur politico ta mescos. Pero pa hustifica nan ponencia no ta trece argumentonan y ponencianan cu por wordo verifica pa dilanti. Mi persona por bisa cu certeza cu e ponencia di nos ciudadanonan “critico” y “imparcial” no ta cuadra. Por ehempel nos prome Minister sra. Evelyn Wever-Croes no a forma parti di e desaster cu Mike Eman a crea for di 2009 te cu 2017 y Fraccion di MEP no tin ningun representante cu a forma parti di e desaster cu Mike Eman y AVP a crea for di 2009 te cu 2017. Y si bo lesa tur rapport di Banco Central di Aruba, e Colegio di Supervision Arubano y Departamento di Finanzas di Aruba, nos profesionalnan “critico” y “imparcial” sa cu nos crisis financiero a cuminsa cu Mike Eman. Pues NO, tur politico no ta mescos!

ORGUYO ARUBANO Y AUTONOMIA

Realidad ta cu Aruba ta un pais autonomo pa 34 aña caba. Esunnan cu ta bisa cu nos orguyo Arubano no ta paga e cuenta di coriente y awa no conoce nos historia. Ta nos orguyo Arubano a conduci na nos autonomia. Y nos autonomia for di 1986, danki na e lucha di Betico Croes (dfm), a conduci cu pais Aruba a crece y florece pa bira e pais cu e ta awe. Pues si bo ta cuestiona cu nos orguyo y autonomia no por paga nos cuentanan, sea consiente cu si no ta pa nos orguyo y autonomia bo no ta caminda bo ta awe.

NOS CRISIS FINANCIERO

E crisis financiero cu pais Aruba ta aden ta data for di 2010. Pues na tur nos “criticonan imparcial” trece e hechonan aki pa dilanti tambe. Na 2009 nos ex-prome minister sr. Nelson Orlando Oduber a laga e debe nacional bou 50%, segun Banco Central di Aruba y Departamento di Finanzas. Y segun e ultimo rapport emiti pa, “Economisch Bureau Amsterdam” riba peticion di Hulanda, esaki ta responsabel. Pero manera ta wordo señala segun tur rapport for di 2010, bou mando di Mike Eman (AVP) nos debe nacional a surpasa e limite responsabel aki. Pues NO, tur politico no ta mescos!

NOS PROFESIONALNAN ARUBANO

Mi ta tuma nota cu mas y mas tin profesionalnan Arubano cu un agenda politico. Manera entre otro e CEO di AHATA sra. Tisa La Sorte, cu ta tribi di bisa cu e crisis financiero actual no ta danki na COVID. Mi por solamente conclui cu e tin un agenda politico pasobra loke e ta trece dilanti simplemente no ta cuadra y como un profesional cu experiencia y bon studia e mester sa esaki tambe. Di un banda mi por dun’e razon, pasobra manera mi a trece dilanti e crisis financiero ta danki na Mike Eman y no totalmente na COVID. Pero di otro banda mester bisa tambe cu sra. Evelyn Wever Croes a percura pa transforma un deficit di riba 130 miyon florin na 2017, pa un surplus na 2019 (Rapport CAFT y Departamento di Finanzas). Pues NO, tur politico no ta mescos!

PA CONCLUI

Si bo a aplaudi Mike Eman den su fechoria di masacra nos finanzas publico for di 2009-2017 ta bo derecho. Fechoria cual por cierto a ocasiona cu Mike Eman a haya un Koninklijk Belsuit pa mal gobernacion na 2014. Pero mes un curashi bo mester tib tambe pa sikiera, por ehempel si bo ta boga pa gemeente, di trece bo punto padilanti na un manera obhetivo y cu e fuente caminda nos por lesa bek cu bo punto ta valido. Pasobra hamas bo por compara MEP cu AVP!