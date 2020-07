Dama chauffeur no a wak ciclista ta bini y a dal esaki

Posted in

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e cruzada Prof. Lorentzstraat cu Driemasterstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un dama chauffeur biniendo for di Prof. Lorentzstraat a bay subi Driemasterstraat pa bay zuid pero no a mira e ciclista y a dal esaki. E impacto no tabata fuerte pero e caida si a duna e ciclista hopi dolor. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. Aki mester menciona cu e luznan di trafico tampoco ta funcionando.







