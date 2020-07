Bijgaand doen wij u deze brief toekomen die vanuit de ASHA is verzonden naar minister president en minister van TVS

Aan: Minister President mr. E. Wever-Croes

Minister D.P. Oduber, BSc

CC: Gouverneur A. Boekhoudt

De heer R. Goedhoop, directeur UO AZV

Mevrouw mr. D. Pappers-Lopez Penha, inspecteur-generaal

Ministerie VWS

De heer M. van den Burg, voorzitter Raad van Toezicht, SZA

De heer F. Korver, voorzitter Raad van Bestuur a.i., SZA

Aruba, 5 juli 2020

Excellenties,

Vanuit de Asociacion di Specialista Hospital di Aruba (ASHA) zien wij ons genoodzaakt om als medisch specialisten de

noodklok te luiden. De medisch specialistische zorg voor patiënten loopt op dit moment ernstig gevaar op Aruba.

Het betreft een situatie die al geruime tijd aan de gang is, maar met het ontstaan van de recente brand een

dramatisch dieptepunt heeft bereikt.

Op dit moment is ten gevolge van de ontstane brand en de daarbij vrijgekomen asbest de beddencapaciteit zo

dramatisch gereduceerd dat momenteel de patiënten van alle 8 afdelingen nu op slechts 4 klinische afdelingen liggen.

Hierdoor kan enkel spoedeisende- en levensbedreigende zorg worden verleend. Deze zorg is bovendien suboptimaal

daar er momenteel geen intensive care afdeling is en intensive care behoeftige patiënten opgevangen en behandeld

worden op een reguliere klinische afdeling. Daargelaten dat de maatregelen opgelegd door het nationale crisisteam

in het kader van de Covid -19 pandemie op geen enkele wijze nu kunnen worden opgevolgd.

Het ziekenhuis kan op dit moment daarom geen adequate zorg verlenen aan de eigen Arubaanse bevolking, laat

staan aan toeristen wanneer de grenzen open gaan.

De bouwwerkzaamheden hebben de laatste jaren tot meerdere calamiteiten binnen en rondom het ziekenhuis geleid

waarbij het ons als medisch specialisten keer op keer verbaast dat er vanuit SOGA geen enkel besef is voor de

desastreuze gevolgen die hiermee gepaard gaan voor de gezondheidszorg. Problematiek rondom het koelsysteem,

lekkages met een ondergelopen spoedeisende hulp en als dieptepunt de laatste brand, zijn voorbeelden van het

mismanagement van SOGA, met grote gevolgen voor de patiëntenzorg. Er lijken andere belangen te bestaan welke

letterlijk levens gaan kosten, waarbij het ons een raadsel blijft dat dit door de regering gedoogd lijkt te worden en

dat er niet ingegrepen wordt.

De financiële situatie van het ziekenhuis is al langere tijd zeer penibel, echter door de gebeurtenissen van het

afgelopen half jaar, te weten de ICT hack, de Covid-19 pandemie, de bezuinigingsmaatregelen en nu de recente

brand, lijken de directe cash flow problemen dusdanig op te lopen dat er direct op de werkvloer nog meer tekort is

aan personeel en materialen.

Tenslotte willen wij benoemen dat we ons ernstig zorgen maken over de bezuinigingsmaatregelen die getroffen

worden door de AZV welke de zorg nog meer in gevaar brengen. Deze zijn zonder enige transparantie, ruggespraak

of inbreng van medische zijde genomen en zouden mogelijk op korte termijn financieel voordeel opleveren maar op

langere termijn de gezondheidszorg op dit eiland uithollen en hiermee meer geld kosten.

De gehele gezondheidszorg is in enorm gevaar door enerzijds niet voorziene calamiteiten (zoals de COVID-19

pandemie) en anderzijds calamiteiten die voortvloeien uit een tekortschietend dan wel niet adequaat management

(op micro-, meso- en macro-niveau). Ondanks de herhaaldelijke alarmsignalen vanuit de RvB, de ASHA en

verschillende andere beroepsverenigingen, lijkt het tot op heden alsof de ernst van de situatie niet wordt ingezien.

Evenals de zorgverleners, dragen de UO AZV en de politieke bestuurders persoonlijke verantwoordelijkheid voor de

waarborging van de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg van Land Aruba. Echter, gezien de huidige

omstandigheden kunnen en zullen wij geen verantwoordelijkheid (meer) dragen voor de geleden schade die de zorg

meemaakt en nog zal meemaken. Ondanks alle (opgelegde) beperkingen zullen wij natuurlijk de beste zorg blijven

leveren die wij naar omstandigheden kunnen leveren.

Gezien bovenstaande verzoeken wij u derhalve zeer dringend om een onderhoud met de ministerraad.

Namens de medische staf,

drs. B.H.C. Latour – Lamers

Voorzitter ASHA

Share this: Twitter

Facebook