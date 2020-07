Booshi Wever: “POSITION PAPER” DI UPP: “UN ZAKENKABINET”!!

Aruba ta pasando den su peor momentonan riba tur tereno, particularmente dor di e crisis ocaciona door di COVID-19. Sinembargo tin un problema cu NO a wordo ocasiona door di e COVID-19 y esaki ta e manera di goberna nos pais. Ta hopi tempo caba tabata tin señalnan cu nos mester cambia e manera con nos ta goberna nos pais y e señalnan aki no solamente a bin for di e pueblo Arubano mes, pero tambe for di Reino. Esaki nos por saca afo di varios documentonan y protocolnan cu a ser produci.

Na 2014, despues cu e gobierno AVPOR a endueda nos pais, Hulanda a cuminsa torno na nos autonomia. Si na 2014 nos tabata tin sentimento mixto pa cu e metemento di Hulanda, awe e condicionnan impone ta cambia e sentimento aki den uno di impotencia. Apesar cu nos a haya 7 aña pa drecha e situacion di mal gobernacion, nos a scohe pa sigui dividi y polarisa. Mal gobernacion a sigui, apesar di e presencia di Caft. Gobiernonan a scohe pa NO drecha e “landsfinanciën, pero sigui usa cifranan IRREALISTICO y yena e aparato gubernamental cu mas empleadonan publico. Mas di 40 raport- y consehonan di CAFT tabata mustra riba e puntonan aki. Prome COVID-19 a presenta, ya Hulanda a menasa cu un “aanwijzing” pa motibo di incumplimento. Pues Hulanda no tabata tin mucho CONFIANSA cu realmente algo fundamental y structural lo bay sosode. E “lock-down” dor di COVID-19, a laga Aruba sin entrada y logicamente a pidi Hulanda yudansa basa riba articulo 36 di nos Statuut. Hulanda a pensa PAN COMIDO.

Aki COVID-19 a crea un oportunidad unico pa Hulanda impone medidanan cu e tabata tin den tapara hopi tempo caba.

Desde 2014 UPP a bin ta adverti pa e intencionnan aki di Hulanda. Nos a mustra riba e polarisacion y division cu tin na Aruba y nos a boga pa nos uni pa enfrenta Hulanda. Di 2014 nos a sugeri pa bin cu un Dialogo Nacional pa yega na un Compromiso Nacional, pa asina ey delibera cu Hulanda pa restablece confiansa den nos gobernacion. Den cuadro di esaki e tempo ey, nos a sugeri caba un “zakenkabinet”. Despues di eleccion 2017, UPP a bolbe propone oficialmente den un carta na gobernador, pa prome cu bin cu un gabinete politico, bin cu un “zakenkabinet”. Asina introduci e reglanan estricto di Bon Gobernacion y laga un instancia internacional haci un investigacion profundo di e situacion real di nos finansas publico. Atrobe nos NO a haya oido. Den varios carta dirigi na e gobierno actual nos a keda sugeri esaki, particularmente ora cu nos a constata cu tin un “tijdbom” poni bou di e gobierno aki. Tur esaki PROME cu e crisis. Despues cu e crisis a presenta, riba 20 di april, nos a bolbe sugeri esaki.

E intencionnan intervensionista di Hulanda ta bay contra nos derecho inalienabel di autodeterminacion, pero nos mester keda realistico. Nos mester acudi cerca Hulanda pa ayudo financiero, pasobra sin Hulanda nos lo hundi financieramente por completo, loke ta nifica pobresa y hamber. UPP ta kere cu enbes di cay na rudia y acepta sin mas e condicionnan of start un guerra cu Hulanda, tin un opcion y esey ta restablece confiansa door di apunta un “zakenkabinet” cu lo delibera cu Hulanda pa yega na un protocol. Si un “zakenkabinet” por conta riba sosten di tur gremio, elo por conduci na gana e confiansa back di tanto di e pueblo Arubano como di “politiek Den Haag”! E “zakenkabinet” aki lo mester tin tareanan special y specifico. Nos mester ta honesto y sincero, NINGUN gobierno politico lo trece e REFORMANAN necesario, peor ainda den un aña di eleccion.

Den nos “position paper” nos a bolbe sugeri un “zakenkabinet” como un “cooling off period” pa asina Aruba haya e oxigeno necesario pa por haya un bida. Un bida nobo, un Normal Nobo y Miho, na unda lo tin un scala di reglanan pa Aruba por ser goberna drechi. Como un “leidraad” nos Compromiso Nacional por ser usa, cual a wordo entrega varios biaha caba. UPP ta propone e siguiente puntonan:

1. Percura pa a corto plazo introduci TUR reglanan estricto di Bon Gobernacion. Manera UPP ta bisa tur ora: “Mara mannan di e politiconan”!

2. Fortifica nos organonan di conseho,control etc.

3. Reduci inmediatamente e gastonan di e aparato gubernamental.

4. Un “personeelstop” per direct.

5. Eventual nombracion y/o promocion mester ser haci dor di un comision independiente.

6. Un “zakenkabinet” mester rechasa corupcion y sostene e rumbo cu minister Lopez-Tromp a scohe respecto Serlimar. Esaki pa mustra cu NO ta permiti ni patronahe politico ni corupcion.

7. Tambe ta di transcendental importancia pa trece cambionan den nos leynan electoral y di financiamento di partidonan politico.

8. Last but surely not least mester bin cu un Comision Nacional den un Dialogo Nacional pa delibera riba exigencianan/condicionnan cu Hulanda a bin cune.

Nos ta convenci cu esaki ta e unico manera pa nos por para e tendencianan di ultimo añanan pa torno na nos Status Aparte. Di e manera aki nos ta trece e confiansa bek den Reino y alabes obliga Hulanda pa cumpli cu loke Statuut di Reino ta provee y respeta nos derecho inalienabel di autodeterminacion.

Partido UPP

Booshi Wever

9 di juli 2020