Pregunta: Entrada hudicial of destruccion hudicial?

Destruccion hudicial un abuso total di parti autoridad, kizas p’esey no kier prensa tey?

Diahuebs den oranan di madruga a tuma lugar entradanan hudicial na diferente sitio pero unicamente na un adres a detene 4 persona entre cual 2 homber y nan pareha, cu tur derecho nan por a haci nan entrada hudicial pero locual ta di cuestiona ta e forma con esaki a ser haci cu destruccionnan innecesario unda a kibra kashi “unlocked” di tal forma cu NO ta servible mas, no esey so porta di cura y tambe di cas. Aki ta trt di un cs humilde y chikito cu nan por a para na 4 skina y bati na e porta y e abuela lo por a habri e porta y nan por a drenta. Pero no autoridad a abusa di nan poder y pa intimida e sospechosonan a comete destruccion. Eynan a detene un damita cu pa un par di gram di marihuana a ser deteni y a confisca su auto! ABUSO HUDICIAL!