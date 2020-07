Milton Ponson di Rainbow Warriors cu carta manda pa Holanda tocante RFT

Aan de Rijksministerraad en de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag

Nederland

Kenmerk:

NLTK07082020-ZBO 8 juli 2020

Betreft:

Grove schendingen mensenrechten door Nederland in eisen aan CAS eilanden te voldoen uiterlijk 10 juli 2020 voor volgende lening in kader COVID-19 crisis steun

Geachte dames en heren,

Met afgrijzen, walging en afkeuring hebben wij kennis genomen van de wijze waarop binnen 4 dagen, en uiterlijk 10 juli 2020 de regeringen van Aruba, Curacao en St. Maarten de beslissing moeten nemen om zonder raadpleging van de volksvertegenwoordigingen van de respectievelijke eilanden, in te stemmen met zeer ver strekkende en fundamenteel ingrijpende maatregelen om hun “huishouding en gemeenschap” onder volledig toezicht te stellen van een “regentenraad” van drie Europese Nederlanders.

Als mensenrechtenorganisatie, die zich ook via CorruptionWatch Aruba jaren heeft ingezet met talloze andere NGO’s wereldwijd om corruptie te bestrijden, transparantie en integriteit te bevorderen, kunnen wij slechts constateren dat zowel de Rijksministerraad, als de Tweede Kamer verraad plegen aan de geest, intentie en invulling van het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden. De volksvertegenwoordigingen noch de raden van advies van de drie genoemde landen mogen of kunnen gehoord worden in de dagen tot 10 juli.

Met de instemming die U probeert af te dwingen op 10 juli aanstaande voor toezicht op “huishouding en gemeenschap” elimineert U ook alle schijn dat er op de eilanden conform de intentie en bedoeling van de Sustainable Development Goals der Verenigde Naties op open en inclusieve wijze alle stakeholders worden meegenomen in besluitvorming die de duurzame sociale, economische en ecologische ontwikkeling van elk der drie eilanden betreft. Conform onze statuten, als organisatie met wereldwijde bevoegdheid tot optreden in praktisch alle themagebieden gedekt door de VN en haar respectievelijke samenstellende organen, zien wij ons dan ook genoodzaakt passende maatregelen te treffen tegen de Rijksministerraad en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, op zowel VN als EU niveau.

Global Collaborative Research, ICT for Development, Governance and Treaties Monitoring for Sustainable Development P.O. Box 1154, Oranjestad

Aruba, Dutch Caribbean

Deze kunnen, zo mogelijk, ook behelzen doch niet beperkt blijven tot een oproep aan de internationale gemeenschap, aan zowel de politiek als internationale handel, doch met name de international civil society om selectief harde druk uit te oefenen op de Staat der Nederlanden en met name vitale onderdelen van haar internationale handel en export gerichte industrie. En de hachelijke situatie waarin u de drie eilanden heeft gemanoeuvreerd met deze “last minute” deal, rechtvaardigt het gebruik van de term “Islander Lives Matter”, welke een internationale golf van verontwaardiging zal ontketenen.

Met resolute groet,

Milton Ponson, voorzitter

Stichting Rainbow Warriors Core

(Rainbow Warriors International)

P.O.Box 1154, Oranjestad

Aruba, Dutch Caribbean

Phone: +297 568 5908 or 011-297 568 5908 (from USA)

Email: core_rainbowwarriors@yahoo.com

Web Sites:

http://www.resilientworlds.org (Global, under construction)

The sustainable development of humankind and civilization of inhabited worlds

C.c.: persmedia Aruba, Curacao, St. Maarten en Nederland

VN en EU organen

International civil society