Minister Plenipotenciario Joslin Croes: STUDIANTENAN NO POR KEDA MERCA NI BIN NA REMARCA PA UN VISA SI TUR NAN LESNAN TA 100% ONLINE

Minister Plenipotenciario di Aruba na Washington DC ta urgi tur studiante cu tin intencion di bin studia na Merca of cu ya caba ta studiando na Merca, pa tene bon na cuenta cu e modificacion di e excepcionnan temporario di e Student Exchange Visitor Program (SEVP) anuncia dia 7 di juli 2020. E maneho nobo aki ta a causa di COVID 19 y por lo tanto e ta valido pa e semester di otoño cu ta di september pa december 2020.

E excepcionnan temporario pa e semester di otoño 2020 ta

1. Un studiante no-inmigrante F-1 y M-1 cu ta atendiendo un scol cu tur su lesnan ta 100% online no ta permiti pa keda Merca. Tambe Merca lo no otorga Visa pa ningun studiante cu ta bayendo un scol cu tur su lesnan ta online. U.S. Customs and Border Protection lo no permiti e studiante aki drenta Merca. Studiantenan cu ta actualmente na Merca y cu ta bayendo un scol cu tur su lesnan ta 100% online mester sali for di Merca, of nan mester cambia pa un scol cu no ta 100% online. Tur studiante cu no cumpli cu e regla aki por haye den problema cu inmigracion y por wordo deporta.

2. Un studiante no-inmigrante F-1 cu ta bayendo un scol cu ta opera normal cu klasnan en persona ta cay bou pa e reglanan federal existente, dus pa nan nada no ta cambia. Studiantenan eligible cu un F-1 Visa por tuma un maximo di un klas of 3 credit hours online. O sea si e studiante tin un les pa e semester di fall en persona y e restonan online e ta keda cu su Visa y of por haya un Visa.

3. Un studiante no-inmigrante F-1 atendiendo un scol cu tin un modelo hybrid, cual ta un mescla di online y klasnan en persona, por tuma mas di un class of 3 credit hours online. E scol aki mester certifica su mes na SEVP pa medio di e I-20 form, Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status, certificando cu e programa no ta 100% online y cu e studiante ta tumando por lo menos un klas normal en persona. E reglanan aki no ta valido pa e studiante cu ta studiando un English Language Program of pa e Studiante M-1 cu ta haciendo un carera vocacional cu no ta permiti pa su lesnan ta online.

Por ultimo si na caminda un studiante cambia di vak of estudio, pa cual motibo e ta keda cu solamente klasnan online, e lo mester bandona Merca.