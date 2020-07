Rocco Tjon: Proposicion di Hulanda ta pa 3 Hulandes goberna e islanan!

Posted in

Ta importante pa compronde cu nos fraccion no ta contra di supervision financiero. Aruba ta bou di supervision financiero for di 2015 caba. E supervision aki ta wordo eherce door di e colegio di supervision financiero CAFT. Cifranan realisa, y por lesa esaki bek den rapportnan di Directie Financiën y CAFT, ta mustra cu Gabinete Wever-Croes a cumpli cu palabracionnan haci cu Hulanda na 2018 y 2019. Y si no ta pa e crisis di COVID, Aruba lo a conta cu un surplus di riba 40 miyon florin na 2020.

NOS TA CONTRA FALTA DI TRANSPARENCIA

Locual si nos fraccion no por acepta ta e proceder di Hulanda. Duna un gobierno documentacion 3 dia prome cu conseho di Ministernan di Reino, y exihi Aruba bay di acuerdo cu entrega total di nos autonomia ta inacceptabel. E proceder aki di parti Hulanda ta viola tur principio di bon gobernacion.

HULANDA A PROPONE PA 3 HULANDES GOBERNA ARUBA, CORSOW Y SINT MAARTEN

Un di e condicionnan cu Hulanda kier impone ta pa bay di acuerdo cu un entidad nobo, un asina yama “Caribische Hervormings Entiteit”. E entidad aki lo consisti di 3 Hulandes cu lo dicidi riba tur aspecto di finanzas, economia, enseñanza y salubridad publico.

RIJKSWET LO KEDA VALIDO POR LO MENOS TE 2036

Un pregunta specifico cu nos fraccion a haci na Director di Finanzas durante e reunion publico ta te ki tempo e Ley di Reino lo keda valido. E director a splica cu

mirando cu den e Ley palabracion y normanan ta wordo stipula te cu practicamente 2036, nos por conclui cu e existencia ta practicamente por lo menos te cu 2036.

CARTA INTERNACIONAL

Pues nos ta contra e hecho cu Hulanda kier maluza e crisis aki pa actua contra nos estado di derecho. Parlamento lo trata dos carta, den cual Parlamento lo mester fiha nan posicion. E prome carta lo ta un desaprobacion di e proceder di Hulanda, exihencia pa ricibi tur documento en cuestion y por ultimo desaprobacion di e condicionnan. Na mes momento lo trata un carta tambe, e carta aki ta uno en hunto cu Parlamento di Corsow y Sint Maarten, den cual lo condena e proceder di Hulanda internacionalmente.

PA CONCLUI

Pues nos no ta contra supervision financiero, pero si nos ta contra e falta di transparencia, un Rijkswet te cu 2036, introduccion di un sistema di belasting di BTW na 12.5%, un aumento di edad di pensioen te cu 67 aña, y tur esaki sin consulta y documentacion.