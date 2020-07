Prome Minister Evelyn Wever-Croes: 4 DI SEPTEMBER 2020: ULTIMO DIA PA ENTREGA PROPOSICIONNAN PA CONDECORACION REAL 2021

Den nos comunidad semper tin ciudadanonan cu merece reconocimento di un of otro forma pa trabounan cu nan ta haci pa nos comunidad sin spera algo a cambio. Comision Condecoracion Real ta yuda haci esaki posibel.

Esakinan ta personanan cu ta eherce diferente actividad boluntario y excepcional den comunidad pa yuda otronan, banda di nan trabou. Riba e area di deporte, scout, religioso, lesamento, enseñansa, entrega pakete di cuminda entre otro. E personanan aki a descubri e interes y pasion den nan pa eherce trabounan boluntario sin spera algo personal a cambio, pero lagando un impacto grandi den nos comunidad.

Persona of instancianan cu ta desea di entrega un propuesta pa un ciudadano ricibi Decoracion Real pa aña 2021, por haci esaki yenando dos formulario special completo y detayadamente y mester wordo firma door di e persona(nan) of e instancia cu ta haci e proposicion. E formularionan aki ta obtenibel desde 1 di juli 2020 na balie abou na entrada na Bestuurskantoor na Playa, na Bestuurskantoor na San Nicolaas of cerca e miembronan di Decoratiecommissie Aruba. Tambe por download e formularionan for di e website di Gobierno: www.gobierno.aw, www.overheid.aw, www.government.aw.

E ultimo dia pa entrega proposicionnan pa Condecoracion Real 2021 ta dia 4 di september 2020. Tur proposicion pa un condecoracion real mester wordo entrega na Decoratiecommissie Aruba

cu lo entrega nan den envelop cera na Bureau di Prome Minister di Aruba.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes: “Mi ta invita ciudadanonan di nos pais cu conoce un persona cu ta merece di haya un reconocimento halto asina, pa propone su nomber yenando e formularionan y entrega nan prome cu 4 di september. Ta pa medio di proposicionnan di nos ciudadanonan, e personanan aki, cu a haci un bon trabou pa ‘no laga e man drechi sa kico e man robes ta haci’, lo por ricibi un honor asina halto di Rey Willem Alexander como gratitud pa e trabounan cu nan ta haci lagando un impacto grandi den nos comunidad”.