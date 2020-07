Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Reflexion: E ETAPA AKI TAMBE TA BAY TA EXITOSO PA ARUBA

Posted in

Dialuna anochi, entregando palabranan na ciere di Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa cu ta importante pa nos pasa den e fase cu nos a drenta sin miedo, cu fe y confiansa cu e etapa aki tambe ta bay ta exitoso pa Aruba.

“Aruba ta para na momentonan hopi crucial. Den henter e crisis desde mita di maart, esaki ta un crusada hopi importante pa nos pais. Nos tawata para dilanti un dilema grandi; mantene e fronteranan cera of habri esaki cu Merca. Pa habri frontera cu Merca por trece cu n’e riesgo pa haña mas contagio di e virus corona na Aruba. Nos tin e virus caba aworaki door di nos propio residentenan.

Na otro banda, keda sin habri frontera ta crea otro problemanan entre otro problema di pobresa y di hamber. Gobierno a tuma e dilema di habri frontera hopi na serio y tambe tur consehonan y evaluacionnan cu a wordo haci.

Mirando cu Hulanda a indica cu no lo por sigui fia Aruba placa pa semper pa cubri entre otro FASE y loonsubsidie, Gobierno no a mira otro opcion cu habri e frontera. E decision aki a wordo tuma teniendo cuenta tambe cu medida y condicionnan estricto pa asina minimalisa e riesgo di importa e virus. Ora pone tur cos den balansa, riesgo, medidanan pa mitiga esaki y especialmente e extra medidanan cu a wordo introduci pa asina garantisa mas siguridad, Gobierno por bisa di a tuma un bon decision. No lo permiti nos isla pasa den hamber y pobresa mas di loke actualmente ta pasando.

Gobierno lo sigui den reunion constante y lo sigui evalua e situacion p’asina ahusta e decisionnan si ta necesario. Ta hopi importante si e rol di cada ciudadano durante e temporada aki.

Aruba ta pasando den temponan di prueba, di retonan, dificil y cu preocupacionnan na unda cada persona tin derecho riba nan mesun opinion di ta di acuerdo of no cu e decisionnan tuma. Lo mas importante ta pa no tin miedo y pa tin fe y confiansa cu e etapa aki tambe ta bay ta exitoso pa Aruba”.