Entrega di bo obra artesanal prome cu 15 di juli 2020 na DCA

Posted in

Oranjestad – Departamento di Cultura Aruba (DCA) conhuntamente cu e Comision di Seyo Nacional di Artesania Aruba ta invita artesanonan pa haci entrega di tur material nobo cu NO tin Seyo Nacional di Artesania ainda.

Dia 17 di juli 2020 lo tuma luga nos di dos evaluacion pa e aña aki, caminda e Comision ta bini hunto pa pasa riba tur e criterianan necesario pa e producto bini na remarca pa e Seyo Nacional di Aruba.

Ta haci un yamada na e artesanonan pa entrega tur nan producto nobo pa mas tarda dia 15 di juli 2020 prome cu merdia na DCA.

E proceso di aplicacion ta tuma luga na Departamento di Cultura Aruba na Horizonte Building na L.G. Smith Blvd. # 134 (Prome Piso). Pa esaki mester * yena e formulario di aplicacion, * mester trece un identificacion valido, * un pasfoto, * como tambe un comprobante di adres.

Pa mas informacion tocante e Seyo Nacional di Artesania y tambe tocante e proceso di aplicacion por fabor tuma contacto cu nos via telefon 582-2185.

Criterianan pa bini na remarca di un Seyo Nacional di Aruba ta:

• Mester ta traha na man. (No cu machine, pero cu herment manual senciyo)• Autentico, Diseño Original.• Consistencia den (re-) produccion di diseño y modelo.• Grado di experticio (tradicional) den trahamento di e producto.• E producto mester ta traha na Aruba.• Grado di uzo di material local.• Grado cu e producto ta refleha tecnicanan di artesania tradicional.

Artesania ta un arte caminda cu creativdad den forma di e arte y cultura ta haya bida. Ban sigui enrikece y contribui na nos productonan artesanal local.

Ta danki na nos artesanonan cu mas y mas nos tin obranan artistico local y di Aruba mes.

Cultura nos mester bib’e.