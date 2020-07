Posted in

CUERPO POLICIAL ARUBA TA INFORMA:

Dialuna anochi 10 or pm melding a drenta via Centrale Post cu un atraco a tuma luga na Morocho Supermarket. Na jegada di patruya ta bin topa cu e victimanan cu a declara cu 2 homber cu arma di candela den man a atraca nan y a bay cu e placa cash. E atracadonan a papia spaño.

Atraco Team a presenta na e sitio, polis tecnico y tambe slachtofferhulp.

Cuerpo Policial ta pidi esun cu a wak algo of sa algo jama e tiplijn di polis cu ta 11141

