Gobierno a ricibi e document di 218 pagina di Hulanda 18 CONDICION A BIN ACERCA

Durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a anuncia cu el a caba di ricibi e mainta aki e documento di 218 pagina cu desde siman pasa Hulanda a priminti.

Prome Minister a duna di conoce cu Departamento di Legislacion y Asunto Huridico

y Departamento di Finansas ta studiando e documento p’asina por duna Prome Minister un miho bista di tur loke ta wordo exigi e biaha aki di Hulanda. Prome Minister a duna di conoce cu e no por duna mucho detaye ya cu el a caba di ricibi e documento y ta studiando esaki. Pero Prome Minister a duna di conoce si cu no ta un condicion a bin acerca pero 18 condicion. Ta condicionnan no solamente riba e parti finaciero y supervision pero tambe condicionnan pa cu enseñansa, den nos sector finaciero y den husticia.

Prome Minister a enfatisa cu e documento ta bisa cu Aruba ta cumpli cu e condicionnan cu ta wordo pidi te aworaki cu excepcion di un punto cu ta e Wever-Croes Norm. CFT y Rijksministerraad kier mira un ley pasa den Parlamento pa cual directornan di companianan ta wordo poni bou presion pa asina baha nan salario na 130%. Gobierno di Aruba ya a cuminsa di otro forma pa atende cu esaki. A cuminsa na traha un ley y aplic’e riba tur vacatura y posicion nobo di directeur cu ta wordo nombra. Despues cu e ley pasa nos sinta y negocia cu e directornan cu tey caba pa nan duna di nan parti tambe den reduci e 130% na salaris di un Minister. No ta tur ta gana asina hopi pero si tin varios cu lo mester sinta cu nan y negocia cu nan pa un cambio cu nan contrato laboral.

Pa cu esaki Hulanda ta duna Gobierno di Aruba te 1 di september pa tin un plan mas elabora riba esey. No ta conoci si e exigencia ta pa e ley mester wordo aproba pa Parlamento pero esey ta tambe un di e preguntanan cu Gobierno lo haci na Hulanda.

“Ta importante pa Aruba sa cu nos ta trahando riba e tema aki y cu nos a haña un poco mas tempo pa cumpli cu n’e. Pues Aruba ta cumpli cu tur condicion te cu di dos tranche y p’esey por bin na remarca pa e fiansa di 204 miyon florin pa juli, augustus y september contal nos cumpli cu e exigencianan di e derde tranche”, Prome Minister a duna di conoce.

E 204 miyon aki ta yuda cubri e gastonan finaciero cu Gobierno tin pa e lunanan di juli, augustus y september. Mester cubri gasto di Gobierno, paga salario, paga AOV, AWW, APFA y AZV. Tambe pa cumpli cu FASE y subsidio di salario. CFT a bisa si cu mester bay considera si subsidio di salario ta bay keda mescos despues di september pasobra a bira tempo pa nos cuminsa desaroya nos economia y nos no por concuri mas y Gobierno di Auba ta di acuerdo cu esey.

Pa loke ta trata e suma cu CFT y Rijksministerraad ta aproba p’e y cu no tin aden ta e 5 miyon florin di AZV cu Gobierno mester corta tur luna y tampoco e 40 miyon florin di inversion pasobra nan kier mira esaki un poco mas elabora.