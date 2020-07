Prome Minister Evelyn Wever-Croes: ABUSO DI MUCHA TA CONDENABLE Y MESTER STOP

Danki na tur esnan cu a subi caya pa protesta contra e abuso aki

Diabierna 3 di juli ta un dia cu Aruba por considera historico na unda pa prome biaha un grupo asina grandi a lanta pa manifesta contra abuso di menor. Aruba henter tawata uni den e causa aki pa nos muchanan. Prome Minister Evelyn Wever-Croes tambe ta uni su mes na e precupacion aki cu ta biba den nos pueblo y a warda e grupo yega dilanti di Bestuurskantoor pa asina hunto cu coleganan Minister Glenbert F. Croes y Minister Andin Bikker ricibi e manifesto contra abuso di mucha.

Prome Minister a gradici tur cu a participa na e manifestacion aki y vocifera asina precupacion y indignacion pa e fenomeno alarmante y cruel aki cu tin den nos pais. Prome Minister a pidi e lidernan di e gruponan pa forma un delegacion y nan lo wordo invita e siman aki pa delibera riba nan preocupacionnan.

Ta bon pa nos para keto na e realidad di e percentahe di abuso di menor. 99% di abuso sexual di mucha, e abusado ta famia of conoci! Kiermeen e mucha no solamente conoce su abusado pero e ta confia e abusado. Gabinete Wever-Croes ta haciendo tur posibel pa atende cu e problema delicado aki.

Sinembargo, ta alarmante e cifra y informacionnan obteni di casonan di abuso di mucha. E abusado hopi biaha ta hende di confiansa di cas. E por ta un amigo di cas, of amiga of amigo di mama y tata, pareha nobo, door di omo, primo, door di welo of padrastro. Esakinan ta personanan cu ta cerca di e muchanan y kendenan e muchanan ta confia. Personanan kendenan a mayornan a confia pa laga nan yiunan den nan cuido. Esaki ta un indicacion fuerte cu banda di leynan aproba recientemente, nos mester cuminsa enfoca mas den e famia. Cu e manifestacion di diabierna, pueblo ta manda un mensahe cla na e abusadonan aki, muchanan no ta nan so mas.





“Mi a gradici tur esnan cu a subi caya pa protesta contra e abuso aki. Nunca antes mi a mira tanto hende exigi atencion riba e tema aki. Pabien y danki pasobra mi ta sinti awor mas cu nunca un sosten grandi pa bringa contra abuso di mucha. 99% di e abusadonan di mucha ta famia of conoci. Ban cuida nos muchanan contra e abusadonan aki”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa.

#StopAbusoDiMucha