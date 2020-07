Segun Minister Xiomara Maduro: Aruba merece wordo trata cu respet

Posted in

ORANJESTAD – E siman aki nos lo bolbe mira e cara real di Reino Hulandes cu Aruba ta forma parti di dje desde cu nos a wordo colonisa. Cu tempo pais Aruba a scohe pa un Status Aparte cu a brinda nos oportunidad pa desaroya nos mes economicamente den Reino. No tabata facil paso nos a cuminsa sin yudansa di Reino, pero nos forza a bin fo’i nos hendenan cu a traha pa forma nos Pais. Den transcurso di tempo hopi cosnan a pasa, bon y menos bon, tabata tin influencia di interesnan cu no a wak e bon den formacion di Aruba como Pais, pero mas bien a probecha di nos status y nos hendenan nan forza y bondad segun Minister di Finansa, Asuntonan Economico y Cultura.

Awor un crisis a dal humanidad y nos Reino Hulandes tambe a keda afecta. Aruba a pidi yudansa basa riba articulo 36 di Statuut di Reino Hulandes. Tur hende a spera cu Aruba lo a wordo yuda cu un plan ala Marshallplan manera Europa y Hulanda a wordo yuda ora Segunda Guerra Mundial a laga nan destrosa y sin perspectiva alguno, ma nos tabata robes. E yudansa cu Reino Hulandes a scohe pa brinda na e Paisnan mas afecta den Reino a bin manera e yudansa cu a keda acorda den e tratado di Versailles ora cu a caba cu Primera Guera Mundial na unda cu enves di a yuda Paisnan, a scohe pa kibra un Pais cu e consecuencia cu a crea un ambiente perfecto pa sentimentonan robes cu despues di tempo a hiba na horornan di un Segunda Guera Mundial. Reino Hulandes no a mustra un cara di empathia cu e Paisnan cu ta pasando den un calamidad nunca antes bisto, pero a scohe pa mustra nos un cara ambivalente, un cara di dominee pa purba convence nos cu nos mes no por goberna nos Pais, cu nos mes no por tuma nos propio decicion, cu nos tur ta corupto y di otro banda, un cara di “kooplied” pa corda nos cu cada decision cu wordo tuma lo mester tin un beneficio pa negoshi pa Reino Hulandes, specialmente Hulanda. Cu tempo a crea e scenario perfecto den cual a debilita nos Pais poco poco aceptando y apoyando practicanan cu ta kibra enves di forma Pais.

Awor e crisis di COVID19 a trece un oportunidad unico pa asina por tuma Aruba bek y hinca nos bek den e constelacion di tempo cu nos a wordo colonisa. E tempo eynan tambe e bienestar di nos hendenan no tabata importante pa nan, e tempo ey tambe nan a hinca den nos cabes cu nos no ta sirbi y no tin potencial pa goberna nos

mesun isla. E siman aki ta importante pa nos reflexiona y hiba un debate sano riba con nos ta bay sigui dilanti como Pais formando parti di Reino Hulandes. Segun Minister Xiomara Maduro nos como hende y como Pais tin balor y nos merece un trato cu respet di tur otro hende pa e simpel hecho cu nos ta hende y Pais den Reino Hulandes.