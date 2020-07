2 Auto staciona na pompstation na Sasaki tabata stroba y no kier a hala for di eynan.

Posted in

Diadomingo mainta net poco prome cu e truck cu ta trese gasolin pa e pompstation yega un di e trahadornan femenino a bay pidi encarecidamente pa 2 vehiculo cu ta para na e sitio cu e truck mester para pero un di e autonan no tabata tin hende aden pero e otro no kier a hala. Mirando e protocol di seguridad a yama polis. Na yegada di polis net e truck a yega tambe. Polis a bay atende cu e chauffeur di e Nissan Cube cual e chauffeur tabata bebi y a dun’e un prohibicion pa core auto y a pidi pa e yabi di e auto polis mes a hala e Cube pare mas pabao y a percura pa e chauffeur haya un lift den e vehiculo di transporte pa hib’e na Montaña. E otro vehiculo cual tabata un Nissan Skyline tabata tin flattire y a solicita un takelwagen pa hal’e. E vehiculo di transporte cu a bay hiba e otro chauffeur na su yegada na Montaña e no kier a baha y e agente a hib’e na warda di polis unda eynan si ela baha.