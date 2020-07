Despues di accidente chauffeur a sigui core riba ream di Bushiri te na Paradera

Diadomingo marduga a drenta informe di cu habitantenan banda di e rotonde Bushiri a scucha un sonido hopi fuerte, un auto bayendo pariba pa un motibo of otro un auto a baha caminda ranka full un borchi trafico y a sigi core bay pariba. E impacto tabata basta fuerte mirando e daño laga atras y hasta un pida di e disc-brake a keda atras unda e a dal y kibra e borchi trafico. Riba caminda direccion rotonde Ponton por a mira varios pieza y hasta na un distancia e tire a kita for di wiel. Aki e auto a sigi core riba su ream lagando un rastro atras y Polis a djies sigi esaki te na Paradera. Aki Polis a encontra un “Honda Odyssey” cu basta daño, para patras di e cas. Polis a trata di hala atencion di esnan na e adres, pero niun hende no a sali for di e cas pa atende cu Polis. Polis a nota e number di auto y tur e daño di e auto, unda por a mira cu e auto a kap ambos tire banda drechi y e windshield cu tabata kibra tambe. Aunque e chauffeur no a sali for di su cas, Polis tin tur datos y sigur lo bati na adres atrobe pa asina e chauffeur lo wordo poni responsable pa e daño causa.