Chauffeur burachi tabata core zig zag dal spiel di auto kibra y kier a sigui core bay

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente dilanti Wei Tai Bar Restaurant na Palm Beach, mesora a dirigi un patruya na sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un Nissan March cu tabata bayendo pabou ora cu e chauffeur a wak un auto ta bin su direccion, pero tabata “zig zag” riba caminda. Ela purba desvia pa evita e impacto pero asina mes e no a logra y e otro auto KIA a dal y pone spiel di ambos auto kibra. E chauffeur di e Nissan mes ora a bira bay tras di e KIA. Un chauffeur di un otro auto cu a wak kiko a pasa, y cu tabata coriende dilanti e KIA, a slow down y asina forsa e chauffeur di e KIA pa para. E Nissan March mientrastanto a logra yega y a para tras di e KIA. Asina mes e chauffeur di e KIA a purba di reverse y maniobra pa asina purba huy pero no a logra. Polis cu a bin a tuma declaracion di tur esnan envolvi a detene e chauffeur di e KIA pa entre otro pa core bou di influencia di alcohol y ocasiona un accidente.