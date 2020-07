5 Persona a huy for di e instalacionnan di Guarda Nos Costa!

Posted in

Nan a logra huy trahando un buraco via plafond y dak nan a logra captura 2 di nan

Diasabra anochi a drenta informe di cu hendenan lo a huy for di e instalacionnan di Guarda Nos Costa, mesora a dirigi patruyanan rond den cercania di airport pa asina nan inicia cu buskeda. A bin compronde cu esnan na e instalacionnan mes no tabata sa cu tabata tin huymento for di nan instalacion. A bin ripara cu 5 persona a logra di huy. Un rato despues a bin compronde cu a logra gara 2 di nan banda di Galloway. E otro 3 cu a huy ta Avila Diaz Anthony Jose (venezolano), Richard Jose Delandria Avila (venezolano) y Jimenez Lopez Tedis de Jesus (colombiano)