Homber a bebe, bira burachi, no tin placa pa paga y pa colmo no kier bay tampoco!

Posted in

Polis mester a bini pa sak’e for di e lugar y detene!

Diasabra anochi a drenta informe di cu tin un persona burachi cu a sinta bebe y no tin placa pa paga e cuenta pero ademas no kier bay for di e sitio, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya polis a purba papia cun’e pero ela bira rebelde y polis mester a detene. A pidi pa e vehiculo di transporte. Na yegada di e vehiculo di transporte nan a hib’e warda y despues e fiscal auxiliar a mande bay pasa un anochi den cel aya na warda di polis na Sanicolas.