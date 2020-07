Polis a gara ladronnan di pieza for di un auto para den Bushistraat

Diasabra atardi a drenta informe di cu tin 2 persona sospechoso kita pieza di un Chevrolet Optra shinishi para den Bushistraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu e 2 sospechosonan cu tabata kitando piesa for di e auto Chevrolet Optra color shinishi A-73738 cual tabata para riba acera den Bushistraat. E dos sospechosonan mes a yega den un Hyundai relativamente nobo y a puntra bisiñanan eybanda si e auto ta di nan. Ora cu a bisa nan cu no, mesora nan a añadi cu e doño di auto a duna nan permiso pa coy piesa di e auto. E bisiñanan no a confia e asunto y a bati alarma na polis.. Ora Polis a puntra nan pa papelnan di e auto y pa demostra cu e auto ta di nan, mesora a bira nervioso y no por a contesta e preguntanan. Nan ni sikiera tin nomber di e doño di auto cu supuestamente a duna nan permiso pa hiba e auto pa piesa. Mesora polis a detene ambos sospechoso.