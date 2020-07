Manifestacion a termina cu 9 detencion despues di 10’or di anochi

Despues di tur e manifestacionnan exitoso organiza door di e organizadornan, na dado momento algun persona a dicidi pa bini cu e idea pa sinta riba e caminda. Polis a tolera esaki te 10’or despues a dicidi pa habri e caminda y laga trafico sigui pasa. Un di e organizadornan a dicidi pa sinta riba acera y cu e lo no hala ni lanta for di eynan te ora militarnan mes bin lante. No a tarda mucho cu polis a detene y a detene algun otro persona mas. Na cierto momento cierto polisnan a haya ta bon pa aremete cu prensa tambe cu tabata eherciendo nan labor transmitiendo e accionnan unda hasta polis a actua brutalmente riba algun persona cu simplemente kier a practica nan derecho constitucional. Pero aki cierto polisnan a aplica forza bruto y a atemoriza esnan presente cu menazanan directo. Na final e he ndenan a bay nan cas y cos a termina. En total tabata tin 9 detencion. Manera cu e medaya tin 2 banda nos ta publica aki e version policial emiti.



CUERPO POLICIAL ARUBA TA INFORMA:

Awe diabierna henter dia Cuerpo Policial a guia 3 diferente manifestacion. Por bisa cu dos di e manifestacionnan a logra nan respectivo metanan. Unico tarea como Cuerpo Policial ta pa mantene orden publico y nos por informa cu dos di e gruponan a sa di comporta nan mes como debe ser.

Na final a keda nos di Cuerpo Policial pa guia e grupo lidera pa sr Danies cual no tabata un tarea facil.

Tur hende tin e derecho conforme nos constitucion pa manifesta y expresa nan opinion. Nos di Cuerpo Policial sigur ta convivi cu e causa aki y a laga señor Danies manifesta y expresa su opinion. Cuerpo Policial a duna e grupo di sr Danies te cu 10 or di anochi pa ta ariba caya. Pa 10 or di anochi polis a dunanan orden pa bandona e sitio y no stroba trafico . Nan no kier a cumpli cu e orden encuestion y Cuerpo Policial a bay over na detene un total di 9 persona pa no sigui orden di polis. E personanan aki a wordo transporta pa warda di polis pendiente investigacion.