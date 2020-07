Posted in

Polisnan di distrito 3 Sanicolas tabata en busca di 2 cacho cu lo a bula drenta e cura di cas di un dama na Weg Seroe Preto y a ataca e pushi di e dama ferozmente cu resultado fatal pa e pushi. Polis a busca e 2 cachonan aki pero no por a topa cu nan despues di basta buscamento polis a topa cu 2 cacho cu tabata cuadra cu e descipcion duna y a bay papia cu e doño di e cachonan ey pero e doño a bisa cu e cachonan ey no a sali mes for di su cura.