Wine Spectator Ta Reconoce Elements Excellence

Autoridad renombra pa biña ta premia un lista diverso y di calidad halto

EAGLE BEACH, Aruba – Juli 3, 2020 – Elements Restaurant ta orguyoso di anuncia cu nan a logra haya e honor di mas prestigioso di e Wine Spectator Award of Excellence cu ta refleha dedicacion y pasion inigualabel pa crece y crea un programa asombroso di biña. Di miyones di restaurant mundial, solamente 2,289 restaurant a gana e Wine Spectator Award of Excellence, cu ta reconoce un seleccion di listanan di biña cu ta ofrece calidad y diversidad, y tambe ta demonstra e compatibilidad di e listanan cu e restaurant su style y menu. E listanan por tin net un poco menos cu 100 biñanan te cu mas cu un par di shen seleccion. E Award of Excellence “ta un bunita recompensa pa tur e trabou duro cu ta bai den traha e lista,” ta wordo conta door di Marc Giesbers, Food and Beverage Director na Bucuti & Tara Beach Resort y tambe un Michelin Star trained Chef y un increibel experto di biña. Nos a puntra Chef Marc pa comenta con e la logra traha un lista di biña premia y di kico esaki ta consisti:

“E creacion di un lista di biña ta un trabou profesional, pero ademas di esey tur e reglanan y regulacion crea door di Wines Spectator ta haci e trabou mas ‘dificil’ ainda. Nos ta tene cuenta cu e grupo internacional cu ta bishita Bucuti & Tara Beach Resort, locual kiermen cu nos ta kies biñanan di tur parti di mundo, cu ta inclui biñanan mas light y relaxed te cu biña nan mas poderoso y intenso.” “Nos biñanan ta origina for di diferente regionnan”, Marc ta continua, “… por ehempel, un region interesante ta e districto di New York Finger Lake. E ta un region cu ta enfoca mas riba biñanan blanco; riba nos lista ta e biñanan di Dr. Konstantin Frank, un pionero den pasado, e tawata e prome hende pa crece e vitis vinifera cu ta duna druif pa traha biña. Mi tawata tin e placer di a conoce Mr. Fred “Konstatin” Frank maart pasa ora e la bin come na Elements. Hopi otro region di biña ta atractivo tambe y nos ta felis pa yuda nos clientenan kies e mihor seleccion pa e ora di dia of pa e cuminda acompañante. Ami ta recomenda nos clientenan pa purba e Viognier di Yalumba winery, un biña premia di Australia, y e ta duna un sorpresa cu hopi ta encanta cune. Viognier siendo un druif famoso di e region di Rhone na Francia, ta crea biñanan fascinante di tur parti di mundo.” “Mi a kies biñanan cu ta combina perfectamente cu e menu cu mi a crea.” Chef Marc ta splica, “…casi tur biña ta biña cu ta bai cu algun cuminda, claro tin biña nan cu ta independiente, por ehempel un glas di Bollinger Champagne. Nada ta mihor cu un potente Napa Valley Cabernet Sauvignon di Silverado Vineyards acompaña cu un di nos top-quality sirloin steaks…e perfecto combinacion!”





Elements Restaurant ta completando su renovacion y lo habri bek dia 15 di Juli. Keda pendiente di nos countdown riba nos Elements Facebook page! Pa haci reservacion pa dia 15 di Juli y despues, contact ph: 583-1100, concierge@bucuti.com of Open Table.

Bucuti & Tara Beach Resort ta continua di ta e lider den protocolnan di salud y siguridad contra COVID-19 locual ta wordo extendi te den e operacionnan di su restaurant. Clientenan cu ta bishita e hotel of e restaurant lo tin e trankilidad di sa cu nan ta den un ambiente hygenico y sigur unda nan lo ta proteha di e virus y otro bacteria.

E protocolnan di COVID-19 por wordo haya facilmente riba Bucuti & Tara su website homepage: www.bucuti.com