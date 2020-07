Diasabra por busca plach’i number di aña 2020 den forma di Walk-In

Lo otorga e plachinan A-30001 te cu A-50000

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto (DIMP) ta participa cu e otorgamento di plach’i number 2020 na

publico en general ta sigui diasabra awor, dia 4 di juli 2020, den forma di Walk-In. Tur cliente cu tin e number A30001 te cu A-50000 ta keda invita pa pasa libremente.

For di 9 or mainta te cu 1 or atardi (nonstop) por busca e plachinan di number na e edificio principal na

Camacuri. Ta pidi tur cliente pa tene cuenta cu e documentonan rekeri. Esakinan ta e comprobante di pago

original di DIMP y un polisa di seguro vigente.

Departamento di Impuesto ta enfatisa cu e servicio di Walk-In ta solamente pa otorgamento di plach’i number

2020 y cu tur contribuyente lo mester mantene nan mes na e instruccionnan di distanciamento social. Pa tur otro

asunto cu no ta regarda otorgamento di plachi, manera pago of registracion di vehiculo di motor lo mester acudi

den siman sea na oficina principal na Camacuri of un MFA, cerca nos caheronan den siman durante nos orario

di custumber.

Den e siman di 6 te cu 10 di juli (dialuna pa diabierna) lo continua cu e otorgamento di plachinan A-30001 te cu

A-50000 durante orario 7:45 – 11:30 y 1:15 te cu 5:00.

Ta recomenda tur cliente cu tin nan impuesto di vehiculo di motor paga, pa pasa busca e plachinan riba e dianan

indica. Entrante 1 di augustus 2020 tur vehiculo mester tin e plachinan grandi y chikito di aña 2020.

Pa informacion adicional por sigui e anuncionan oficial via e pagina di Facebook di Departamento di Impuesto.

Gerencia di Departamento di Impuesto

3 di juli 2020