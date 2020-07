Entrada judicial cu alrededor di 10 detencion na un ex-nightclub na Palm Beach

Esaki relaciona cu varios crimen, atraco, droga etc. etc. mas di 30 polis pa e caso aki

Diabierna madruga banda di 4’or cantidad di polis tabata riba caya pa un entrada judicial na ex-Different Bar Restaurant na Palm Beach, e oficialnan cu a yega prome a para nan auto na un distancia y a cana yega na e sitio minuciosamente sin haci boroto. Unabes cu nan a rondona full e lugar pa ningun hende no core bay e otro grupo a yega y nan a inicia cu un huiszoeking na full e adres. Logicamente detencionnan a cay y evidencianan a ser obteni. Ta trata aki di un grupo supuestamente organiza cu tabata opera den baho mundo. E departamentonan policial envolvi den e accion aki tabata departamento di crimen organiza, atraco team, team di droga y recherche team distrito 2. Tabata tin como 10 detencion si no ta mas. Mucho informacion nan no kier a suministra pero esaki ta locual nos a logra te 7:18 am.