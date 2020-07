Rosmery Rondón a gradua na Universidad di Korsou

Posted in

Despues di a completa un trayecto di 4 aña di estudio intensivo na ‘University Of Curacao Dr. Moises Da Costa Gomez’ Rosmery Rondón a obtene e titulo di ‘Bachelor of Education in Spanish’. Diaranson ultimo e la defende su tesis exitosamente y a gradua cu un averahe di 8.1.





Rosmery ta ricibi palabra nan di pabien for di su orgulloso mama Mari Luz Aquino, su ruman Luzmary Rondón, su wela ‘Fifa’. Tambe e ta haya felicitashon di parti di tur su familiarnan y amistadnan na República Dominicana y Hulanda.

Famia ta gradici na prome lugar Dios y tambe tur cu a apoy’e durante su estudio. Rosmery tin pensa di sigui amplia su conocimento y experiencia den e mundo di enseñanza pa por contribui na su isla Aruba.