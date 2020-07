Informe nobo ta describi e amplio pasonan di emergencia di PAHO en respuesta na e pandemia di COVID-19

E movilizacion rapido, e apoyo logistico y e experiencia tecnico ta ser proporciona na e paisnan for di principio.

Washington, D.C., 2 di juli di 2020 (OPS) – PAHO ta continua y accelera e trabao pa yuda e paisnan di America pa enfrenta e grave efectonan social y di salud di e pandemia COVID-19. Den un informe nobo, PAHO a describi e detayenan di e movilizacion rapido y e apoyo tecnico den e centro di su amplio respuesta di emergencia desde Januari.



COVID-19 awo a extende na e 54 paisnan y territorionan di e Americas, cu mas di 5 miyones di caso y mas di 244,000 morto reporta te cu awor. “E epicentro di e pandemia COVID-19 a desplaza na e Region di e Americas”, segun e informe nobo di PAHO. Estados Uni di America y Brasil combina ta representa e 75% di tur e casonan y e 74% di tur e mortonan reporta actualmente den e Region, agrega.



E informe aki di 77 pagina ta analiza e situacion epidemiologico pa regionnan, incluyendo America Norte, America Central, America Sur y Caribe, y na nivel nacional, brindando detaye riba e respuesta di PAHO den cada pais.



E equipo di sistema di maneho di incidentenan regional y nacional di PAHO tabata proporcionando respuesta di emergencia directo na e Ministerionan di Salud y otro autoridadnan nacional den areanan vital di salud publico desde di e prome alerta. E equiponan especifico ta brinda apoyo cu ta centra den e coordinacion den e paisnan, e comunicacion di riesgo y e participacion di e comunidad, e vigilancia y e respuesta rapido, e puntonan di entrada, e capacidad di laboratorio, e prevencion y e control di infeccionnan, e maneho clinico, e logistica, e mantenimiento di servicionan di salud esencial, y e investigacion y e desarroyo.

E operacionnan di emergencia ta yuda na adkiri equiponan

Den operacionnan di emergencia, unda PAHO tin mas di 40 aña di experiencia, e Organizacion a moviliza rapidamente cu expertonan y equiponan pa responder na COVID-19. PAHO a yuda na adkiri equipo di proteccion personal (EPP), mandando 54 equipo na 26 pais. E suministronan vital pa e trahadornan di salud a inclui 1.3 miyon di handschoen, 1 miyon di mondkapjes quirurgico y N95, 403,000 bata y 42,000 bril di proteccion na e paisnan. E deposito di PAHO na Panama ta sirbi como centro logistico, ricibiendo y mandando EPP y otro suministronan cu ta salba bida. Su red di adquisiciones no ta unicamente cumprando suministro, sino tambe coordinando cu PAHO y e agencianan di e ONU “pa logra encontra solucionnan pa e desafionan criticos di adquisicion actual”.



Den e prome etapanan di e pandemia, PAHO a desplega 25 misiones di expertonan tecnico den 20 pais pa garantiza cu nan tabata prepara pa realiza pruebanan molecular di laboratorio pa COVID-19 y tambe implementa e rastreo di contactonan, segun e informe.



Despues di cu a sera mayoria di fronteranan, “PAHO a imparti 49 capacitacion virtual regional y nacional y seminarios web na mas di 1,000 profesional di salud den full e continente americano encuanto e estimacion di e necesidadnan di PPE y camanan di hospitalnan y ICU; identifica lugarnan alternativo di atencion medico, dado e sistemanan di salud sobrecarga; diagnostico molecular pa COVID-19; vigilancia; y otro areanan esencial ”, e informe a indica.

Tin mester di mas recursonan

E movilizacion di recursonan ta un necesidad clave pa e respuesta di e paisnan pa e pandemia de COVID-19. PAHO a lansa un yamada inicial di US $ 95 miyon pa apoya y amplia e esfuerzonan di preparacion y respuesta di salud publico den America Latina y Caribe entre maart y augustus di 2020, y awor ta estima cu lo mester di US $ 200 miyon pa e periodo di 11 luna desde februari te na e finalnan di 2020. Pa 30 di juni di 2020, a recibi un total de US $ 66,6 miyon den contribucion di donantenan y compromisonan firme.



E informe ta indica, mirando pa futuro, “E lucha contra e propagacion di e virus aki lo resulta desafiante, ya cu e paisnan ta enfrenta un perspectiva economico insigur debi na e problemanan global y domestico deriva di e efectonan di e blokeo di lunanan”. E sistema di salud cu fondonan insuficiente cu no ta equipa adecuadamente pa responde na malaria, e sarampion, keintura geel y otro enfermedadnan ta compone e desafio.

Bay mas aya di e sector di e salud.

E equipos di e oficinanan di e paisnan di PAHO ta trahando directamente hunto cu su contrapartenan gubernamental pa desarroya y refina plannan di accion nacional cu ta bay mas aya cu di d sector di salud debi na e gracedad di e pandemia, e informe nobo ta splica. “E 35 Estadonan miembro a activa mecanismos intersectorial den respuesta na e pandemia di COVID-19, involucrando e liderazgo politico mas halto incluyendo sectornan clave pa proporciona un respuesta integral. PAHO a pone su mes den contacto cu otro agencianan di e ONU denter di e paisnan pa lidera e respuesta di e sector di salud y garantiza cu e sistema di ONU sigui cu un enfoque holistico pa aborda e pandemia aki y su repercusionnan ”



Den materia di vigilancia, e Organizacion ta produciendo y difundiendo informenan di e situacion, publicando datonan di griep y otro virusnan respiratorio, automatizando plannan di maneho di datonan y formando e paisnan over di e sistema di vigilancia simplifica Go Data. A implementa otro hermentnan manera CovidSIM y EpiEstim pa yuda e paisnan pa estima e necesidadnan di adquisicion di equiponan y suministronan pa satisface nan necesidadnan.

E prevencion di infeccionnan y e control , un herment ta importante pa limita e propagacion di COVID-19, tabata un focus e capacitacion y apoyo pa e paisnan, cu documentonan, protocolnan y diagramanan di fluho cu ta ser actualiza y distribui cu frecuencia.

E Organizacion a difundi numeroso documentonan tecnico basa riba evidencia pa yuda e paisnan pa guia strategianan pa maneha e pandemia y continua proporciona e informacion cientifico mas recien na e paisnan.

PAHO tambe ta yudando e paisnan na fortalece e servicionan di salud, difundiendo informacion a traves di documentonan y seminarionan web riba equiponan medico di emergencia, eligiendo sitionan di atencion medico alternativos pa enfrenta mas paciente, formanan di amplia e capacidad di atencion critico, estimando e necesidadnan di equipo di proteccion personal y otro medidanan.

Ensayonan terapeutico y vacunanan.

E investigacion y desarrollo, PAHO ta trahando cu e paisnan den e mapping di ensayonan di terapianan y vacunanan den e region, purbando guiasnan y plantillanan pa revisionnan etico y supervision, y sistematizando revisionnan rapido di temanan clave como estacionnan di triage pa e capacidad di sobretension, uso di plasma convaleciente, terapia cu corticosteroide y otronan.



E respuesta di e Organizacion tambe tabata importante den e comunicacionnan, utilizando un variedad di plataforma pa distribui mensajenan clave y trahando pa desarroya manualnan pa periodistanan, impartiendo capacitacion den comunicacion di riesgonan y distribuyendo guianan pa lidernan riba con comunica over COVID-19. PAHO a designa alto funcionarionan como portavoznan di e pandemia, y su directora, Carissa F. Etienne, tabata hibando reunionnan di prensa semanal riba e brote y e respuesta.



Den educacion, e Campus Virtual di Salud Publico di PAHO a ser poni na disposicion di publico varios curso den spaño, portugues of den ambos ademas di ingles. Esakinan ta cubri temanan clave como e virusnan respiratorio emergentes, incluyendo COVID-19: metodonan di deteccion, prevencion, respuesta y control; Prevencion y control di infeccionnan (IPC) causa door di COVID-19; Salud ocupacional; maneho clinico di infeccionnan respiratorio agudo grave y otronan.