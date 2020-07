PAHO ta lansa un website pa donacionnan na su Fondo di Respuesta COVID-19

Posted in

E recursonan lo yuda PAHO pa apoya e paisnan y territorionan Americano, actualmente e epicentro mundial di e pandemia.

Washington, DC, 1 d1 juli di 2020 (PAHO) – Pan American Health Organization ta buscando movilisa recursonan nobo pa su trabao den e pandemia COVID-19 den e Americas cu un portal on line nobo unda por haci donacionnan directamente den e Fondo di respuesta di PAHO COVID-19.

E Region di e Americas ta actualmente e epicentro di e pandemia COVID-19, cu awor a extende na e 54 paisnan y territorionan di e hemisferio, cu 5,2 miyon di casonan y casi 250,000 morto reporta te cu awor. PAHO ta trahando constantemente 24 ora cu e paisnan y territorionan Americano pa responde e crisis di salud aki.

E pagina DUNA AWOR ta permiti e miembronan publico contribui directamente na Fondo di Respuesta COVID-19 di PAHO.

E donacionnan na e Fondo lo ser utilisa pa:

• Proporciona suministro esencial, inclui equipo di proteccion personal, na e trahador di salud den frontline.

• Detecta, monitorea y ralentiza e propagacion di COVID-19 apoyando e vigilancia, e pruebanan, e rastreo di contactonan y e capacidad di laboratorio na paisnan y territorionan.

• Yuda e paisnan y territorionan pa prepara nan sistemanan di salud pa enfrenta e rapido aumento y resurgimiento di e casonan di COVID-19 mientras nan mantene otro servicionan di salud esencial.

• Comparti e ultimo conocimientonan cientificos, datonan epidemiologico y orientacion tecnico cu gobiernonan, profesionalnan di salud y comunidadnan pa guia e accionnan de salud publico.

• Apoya e investigacionnan y facilita e participacion di e paisnan den secuenciacion di e genoma y e pruebanan clinico di medicamentonan nobo.



E movilizacion di e recursonan ta un parti clave den e respuesta na e pandemia di COVID-19. Den maart di 2020, PAHO a lanza un yamada inicial di US $ 95 miyon pa apoya y amplia e esfuerzonan di preparacion y e respuesta di e salud publico den America Latina y Caribe te augustus di 2020. Sin embargo, awor ta estima cu mester US $ 200 miyon pa apoya e preparacion ante un pandemia. y respuesta for di february te december di 2020. Te cu awor, PAHO a ricibi 66,6 miyon di dollar den contribucionnan di donantenan y compromisonan firme.

Desde cu COVID-19 a yega na e Americas, e equiponan di emergencia regional y nacional di PAHO a brinda apoyo directo na e ministerionan di salud y otro lidernan nacional den areanan clave di salud publico. El apoyo specifico aki ta centra den e coordinacion den e paisnan, e comunicacion di riesgonan y e participacion di e comunidad, e vigilancia y e respuesta rapido, e puntonan di entrada, e capacidad di laboratorio, e prevencion y e control di infeccionnan, e maneho clinico, e logistica, e mantenimiento di servicionan di salud esencial y e investigacion y e desarroyo.

E trabao tecnico di PAHO den e relacion cu e pandemia COVID-19 ta inclui e colaboracion cu paisnan y territorionan pa organiza nan sistema di salud pa asina por enfrenta e aumento rapido di casonan; adkiri equiponan y suministronan, equiponan di proteccion personal inclui y cu kitnan di prueba; desarroya e implementa medidanan di prevencion di salud publico; aplica e ultimo protocolnan basa d​​en evidencia pa e tratamento di pacientenan cu COVID-19; fortalece e pruebanan di laboratorio, e diagnostico y e vigilancia pa detecta, rastrea y ralentiza mihor e propagacion di COVID-19; y ta al tanto di e desarroyonan cientifico nobo y participa den investigacionnan importante over di COVID-19.