Wardacosta ta duna assistencia na famia riba laman

De Kustwacht helpt familie aan boord van zeilboot

Dialuna 29 juni 2020 Wardacosta su Metal Shark tawata patruya den besindario di Mangel Halto na momento ku nan a nota un boto di bela ku tawata pega riba rif di Mangel Halto. Na bordo di e boto di bela tawata tin diferente persona ta zwaai man pa pidi assistencia. E patruya di Metal Shark a dirigi su mes mesora na e direccion di e boto pa duna assistencia. E Metal Shark no por a yega serka di e boto y a keda para di un distancia. Algun personal di Wardacosta y milisia di Caribe a landa bai serka di e boto pa investiga kiko a pasa e boto y e hendenan na bordo. Riba e boto ‘Be Brave’ tawata tin un famia di 7 persona di cual 4 persona menor di edat. E capitan tawata herida dor ku e la trapa riba un ‘zeeappel’ y no por a move su pia. Mirando ku solo tawata baha a disidi di manda un kabuya pa asina opera pa por saka e boto di unda e tawata pega, pero e intento pa saka e boto no a logra. A tuma desiccion pa baha e famia for di e boto pa no hinkanan den peliger y hasi e boto bashi. E personal di Wardacosta

a yuda e famia, ku kada unu ku nan ‘lifevest‘ bisti subi na bordo di e Metal Shark. Ora nan tur tawata safe riba e boto di patruya di Wardacosta nan boto di bela a lanta un tiki for di kaminda e tawata pega riba e rif. A bolbe hasi un intento pa purba un ultimo biaha pa saka e boto for di unda e ta pega. A logra saka e boto ku yudansa di personal di Wardacosta den laman pa asina hasi menos daño posibel na e rif. Despues ku a logra reskata e boto di bela ‘Be Brave’ a touw esaki hiba na Nikki beach riba anker y a baha e famia na Renaissance marina unda ku e capitan di e boto lo mester a wordu

trasnporta pa hospital dor di e famia pa e risibi assistencia medico. Personal di Wardacosta ta desea e capitan un pronto recuperacion.

De Kustwacht helpt familie aan boord van zeilboot

Tijdens een reguliere patrouille nam een Metal Shark bemanning een zeilboot waar in de buurt van Mangel Halto die pech had. De boot kwam op de rif van Mangel Halto vast te zitten en kon niet verder varen. De personen aan boord begonnen voor hulp te zwaaien bij het zien van het kustwachtteam. De Metal Shark voer direct na het zien van de zwaaiende personen naar de boot om poolshoogte te nemen van de situatie. De Metal Shark kon niet dichtbij komen door de rif waarop de boot lag. Hierdoor zijn een aantal kustwachters en mannen van de Caribische militie in het water gesprongen om naar de boot te zwemmen. Aan boord van het vaartuig met

de naam ‘Be Brave’ bevonden zich 7 personen waarvan 4 kinderen. De kapitein van het vaartuig had veel pijn aan zijn been omdat hij op een zee-appel in het water had gestaan. Het was al laat in de middag waardoor het snel donker begon te worden. Het Metal Shark team besloot snel in actie te komen en trachten het vaartuig met een touw los te maken van zijn

positie op de rif, maar deze kwam niet los. Men besloot de familie van boord te halen voor hun veiligheid en om de boot makkelijker los te kunnen maken. De kustwachters en Caribische militie in het water hebben de familieleden, die allemaal een reddingsvest aan hadden, naar de

Metal Shark geholpen. Eenmaal veilig aan boord van de patrouilleboot zagen de kustwachters de kans om de zeilboot los te maken. Het vaartuig had geen personen meer aan boord waardoor het hoger op het water en de rif ging liggen. De kustwachters in het water en aan boord van de patrouilleboot hebben allemaal samengewerkt om de zeilboot los te maken zodat het de rif niet zou beschadigen. Na het redden van de zeilboot werd deze naar Nikki beach op sleeptouw genomen waar men het op anker heeft gelegd. De familie is bij de Renaissance marine afgezet waarna zij naar het ziekenhuis zijn gereden om medische assistentie te zoeken voor de kapitein. De kustwachters wensen de kapitein beterschap.