Minister Glenbert Croes: Nos ta un Gobierno cu semper lo t’ey pa nos Pueblo

Dialuna ultimo un grupo di ciudadano preocupa cu a bin manifesta nan intrankilidad y preocupacionnan legitimo pa e hecho cu ainda nan no a ricibi FASE. E mandatario tabata abou na entrada di porta di Gobierno e momento cu e grupo aki tabata canando bin for di Parlamento. E mandatario a acepta responsabilidad pa tur e ‘fayonan’ cu por a wordo cometi den FASE y a compromete su mes na resolve esaki un pa un declarando: “Nos lo atende tur e preocupacionnan y den cuadro di e reglanan vigente lo soluciona tur e reclamonan. Nos lo atende tur e necesidadnan como ser humano y como famia paso nos ta un Gobierno cu NO ta bira lomba pa nos Pueblo.”

Manera e mandatario a declara na mas di un ocasion, e ta reconoce tur fayo y defecto di FASE. Pero na mes momento ta bisa e team di FASE hopi danki pa tabata sikiera dispuesto pa asumi un encargo asina importante, cu labornan sobrehumano, den pleno crisis, toque de keda, sin un manual di instruccion y den practica siñando con pa hinca FASE den otro for di cero. No ta tur cos a bay bon. Pero cu hopi satisfaccion por bisa si cu mas di 10 mil hende a haya e ayudo financiero di FASE 1 te hasta 3 biaha. Y aunke inicialmente no ta tur hende lo a bin na remarca, Gobierno constantemente a bin ta suavisando e rekisito- y exigencianan pa asina acomoda lo mas hopi hende cu ta posibel cu e ayudo di FASE. Gobierno ta reconoce tambe cu locual cu a trece hopi confusion ta introduccion di LoonSubsidie. Ademas di e confusion, hopi Dunado di Trabou a cobra loonsubsidie pa su trahadonan pa despues retiranan sin dunanan e pago di Loonsubsidie cu nan tabatin derecho riba dje. E personanan aki a keda perhudica pasobra nan a cay “tussen wal en schip”, entre barco y oriya. Atrobe FASE Helpdesk a bin ta haciendo e ehercicio pa purba acomoda e hendenan aki bek den FASE. Pero esaki ta rekeri su control debido tambe.

E mandatario ta reconoce cu hopi hende ta pasando hopi necesidad. Y di su banda ta purbando di tur manera pa yuda unda tur e por. P’esey recientemente el a schrap tur locual cu por tabatin riba presupuesto di su Ministerio pa e por traspasa 750 mil florin pa Fundacion pa Nos Comunidad por sigui reparti pakete di cuminda pa esunnan cu mester di ayudo.

Manera por wak riba portada, e mandatario a bay saluda cada un manifestante atendiendonan personalmente, notando nan datonan, pa por yega lo mas pronto posibel na un solucion sostenibel pa tur hende.