Habitantenan rabia cu donjo di 21 cacho y ta laga nan tur riba caya y esakinan ta ataca y morde diferente hende

Atleta/deportista a bira victima di atake y mordi for di cachonan di un doño irresponsable!

Diasabra atardi a drenta informe di un caso unda cacho a morde un atleta riba caya eherciendo su deporte na Pos Chikito, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin pa intermedia pero no a haci nada a djies bisa e doño pa tene su cacho den cura. E habitantenan den e area a keda babuca cu e actuacion policial y e habitantenan cu sa cu e donjo di e cacho tin 21 cacho y ta laga nan tur bay riba caya y esakinan a morde diferente hende caba. Ora bisiñanan a bisa e donjo di cachonan pa hinka e cachonan paden, e ta coba mama di e bisiñanan. E hoben victima tabata haciendo su deporte y tabata coriendo riba e caminda aki na Pos Chikito na momento cu tur e cachonan a atake y un di nan grandi a morde na su bil. Authoridad policial a yega di acudi diferente biaha caba na e mesun lugar aki pa cachonan cu ta terorisa tur hende eybanda: E ley cu tin no ta sirbi, tur hende ta hasi locual nan kier toch cu nan cachonan. No tin ley di damnificacion pa esnan cu wordo mordi.. AZV ta sigui carga cu e gastonan di pone Tetanus y paga dokternan nan orario pa atende esnan mordi pa cacho. Mientras na otro pais e asunto aki ta miho regla, na unda cu e donjo di cacho ta esun cu tin cu carga cu e gastonan y tambe ta fija un otro suma pa e victima pa ‘Pain and suffering’. Ta spera cu mescos cu gobierno ta promove deporte, anto tambe mester hasi esaki safe tambe pa e deportistanan segun e bisiñanan a expresa.