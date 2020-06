Posted in

Diasabra atardi a drenta informe di cu tin un auto sospechoso sin number a para na un cas na Bloemond, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya ya caba e auto a bay. Ta trata aki di un Toyota Tercel berde sin bumper y tin varios parti di airco den e auto. Polis a busca den e vecindario pero no a encontra cun’e. Un rato despues un otro patruya a logra topa cu e vehiculo y a atende cu e chauffeur ya cu e no tabata tin number patras poni pasobra no tin bumper.