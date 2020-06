Posted in

Diasabra mainta a drenta informe di un caso di menasa na un cas na Katunastraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso unda cu un habitante a ser menasa pa su propio bisiña cu un arma tipo di candela pero e no por a sigura cu ta di berdad of no. Polis a bis’e pa e bay entrega un keho di menasa na recherche.